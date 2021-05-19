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Kalekim borsada işlem görmeye başladı! İşte Kalekim Kimya'nın yatırım açıklaması

19.05.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da bu yıl halka arz edilen 13. şirket olan Kalekim Kimya hisseleri KLKİM koduyla dün işlem görmeye başladı. İlk gününde 14,75 liradan açılış yapan hisse, kapanışını 15.38 liradan yaptı.

Kalekim borsada işlem görmeye başladı! İşte Kalekim Kimya'nın yatırım açıklaması

Bu yıl borsaya açılan 13. şirket olarak kayıtlara geçen Kalekim Kimya, borsadaki ilk dakikalarında tavanı gördükten sonra kazançlar yüzde 5 civarında dengelendi. 6-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ek satış dahil 34,5 milyon TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleşti.

Buna göre, toplam 1 TL nominal değerli 100 adet Kalekim payının halka arz fiyatı 14,75 TL olarak belirlendi. Buna göre, halka arz büyüklüğü 509 milyon TL olarak gerçekleşti.

KLKİM ADIYLA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI

18 Mayıs 2021 tarihi itibari ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Kalekim, ilk gününde hızlı giriş yaparak 14,75 liradan işlem görmeye başladı. Kalekim hisseleri gün boyunca 14.70-16.22 aralığında seyretti ve kapanışını 15.38 liradan yaptı.
19 Mayıs 2021 tarihinde Borsa İstanbul'da resmi tatil nedeniyle herhangi bir işlem olmadı.

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"TALEP TOPLAMA SÜRECİ BAŞARILIYDI"

Kale Holding Mali İşler Direktörü (CFO) Haluk Alperat, talep toplama sürecinde yatırımcıların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Başarılı bir talep toplama süreci geçirdik. Kalekim olarak, yatırımcılarımızdan böyle bir ilgi bekliyorduk ve beklediğimiz ilgiyi gördük. Bu süreçte Kalekim’e güvenen, yatırım yapan gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından bireysel ve kurumsal tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Kalekim olarak, yatırımcılarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılama sorumluluğumuz ile daha büyük ve daha güçlü bir Kalekim için hep birlikte çalışmaya ve daha iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"AYATIRIMCILARIMIZLA BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR KALEKİM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise Kalekim’e güvenen, yatırım yapan tüm yatırımcılara teşekkür ettiğini belirterek, "Kalekim, 48 yıldır istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren, Türkiye yapı kimyasalları sektöründe çok güçlü bir oyuncu ve ülkemizin küresel bir değeri konumunda bulunuyor. Talep toplama sürecinde sadece ulusal yatırımcıların değil, uluslararası yatırımcıların da gösterdiği ilgi bunun en büyük göstergesi. Bundan sonra da yatırımcılarımızla birlikte bu değeri daha da ileriye taşıyacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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