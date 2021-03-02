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KARDEMİR genel kurul kararını KAP'a bildirdi! İşte KARDEMİR genel kurul toplantı tarihi!

BORSA HABERLERİ  | 02.03.2021 11:51 | Son Güncelleme

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurul kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Peki KARDEMİR genel kurul toplantısını ne zaman, hangi tarihte yapacak?

KARDEMİR genel kurul kararını KAP'a bildirdi! İşte KARDEMİR genel kurul toplantı tarihi!

Yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mart’ta saat 10.00’da KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yapılacağı belirtildi. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmasıyla başlayacak ve 2020 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin denetçi raporunun okunacağı genel kurulda, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilecek.

KARDEMİR'DEN GENEL KURUR KARARI

"Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolarının okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul’un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 2020 yılı dönem karı hakkında yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması, Sermaye Piyasası Kurulunun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince genel kurula bilgi verilmesi, yönetim kurulu üyelerine TTK’nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi, 2020 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi, şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi, yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi, şirketimizin yürürlükte olan satış yöntemine göre 2020 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi."

İHA

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