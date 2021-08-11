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Kerevitaş'ın 2021 yılının ilk yarısında konsolide cirosu 2 milyar liraya ulaştı

11.08.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarının lider şirketlerinden Kerevitaş'ın 2021 yılının ilk yarısında konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,4 artışla 2 milyar 10 milyon lira oldu.

Kerevitaş'ın 2021 yılının ilk yarısında konsolide cirosu 2 milyar liraya ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, piyasa değerine göre Yıldız Holding'in halka açık ikinci büyük gıda şirketi olan Kerevitaş'ın Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi'nde cirosu yüzde 27,5 artışla 551 milyon lira olarak gerçekleşirken, Yağ İş Birimi'nde ise ciro yüzde 54,2 artışla 1 milyar 489 milyon lira oldu.

Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımlarla pazar payını sürekli artıran Kerevitaş, yurt içinde olduğu kadar ihracat pazarlarında da büyümesini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80,6 oranında artışla sürdürdü.

Dondurulmuş gıda ve konserve sektörünün önemli markası SuperFresh, yenilikçi ürün lansmanlarıyla büyüme stratejisini sürdürerek pazardaki liderliğini güçlendirdi. Yılın ilk 6 ayında Cheddar Peynirli Pizza Tost, Özel Taşfırın Hamurlu Dört Peynirli Pizza, ince kesimli patatesler, Et Döner Patates ve Sandviç Ekmeği başta olmak üzere toplam 14 yeni ürünü tüketicilerin beğenisine sundu.

Türkiye margarin sektörünün açık ara pazar lideri olan Besler ise 17 milyon haneye ulaşan yüksek penetrasyonu, yüzde 100 marka bilinirliğine sahip Bizim Yağ ve Teremyağ gibi markalarıyla yılın ilk yarısında yüzde 54 oranındaki güçlü ciro payını korudu.

"PAZARDAKİ LİDER KONUMUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kerevitaş CEO'su Şükrü Çin, inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarının şirketin büyümesinde belirleyici olduğunu belirterek şirketin ilk altı aylık finansal sonuçlarıyla ilgili şunları kaydetti;

"2021 yılının ilk yarısında şirketimizin cirosunu artırmaya devam ederek pazardaki güçlü konumumuzu koruduk ve özellikle ihracat pazarlarında büyümemizi sürdürdük. Salgın dönemiyle birlikte pazarın değişen ihtiyaçları ve müşterilerin beklentilerini yakından takip ederek yılın ilk altı ayında yenilikçi ürün lansmanlarına devam ettik. Kerevitaş olarak inovasyona ve Ar-Ge’ye sürekli yatırım yapmaya devam ederken dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarındaki lider konumumuzu sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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