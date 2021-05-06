Kervan Gıda'dan 16.7 milyon euroluk anlaşma!

İhraç pazarlarını genişletmek amacıyla bir süredir yurtdışında satın alma için şirket arayan Kervan Gıda tarafından dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre yıllık üretim kapasitesi 37,707 ton olan ZPC Otmuchow'un alımıyla birlikte Kervan Gıda'nın 72,300 ton olan üretim kapasitesi yaklaşık %52 artacak.

ÜRÜN GAMINI DEĞİŞTİRİYOR

İkinci çeyreğin sonuna kadar tamamlanması beklenen satın alma hakkında yapılan açıklamada, satın alınan şirketlerin %48 seviyesinde olan kapasite kullanım oranını artırılması, Bebeto markasının Avrupa modern kanalındaki etkinliğini artırılması ve know-how aktarımı ile katma değerli ürün gamını genişletilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: Reuters



