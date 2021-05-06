Merkez Bankası faiz kararını yüzde 19'da sabit mi tutacak? İşte ekonomistlerin çarpıcı yorumları

TCMB başkan değişikliğinin ardından değer kaybeden TL'nin yarattığı geçişkenlik etkisiyle Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Mart ayında iki yılın zirve seviyesi olan %16.19'a yükselmişti.

Kavcıoğlu ne kadar daha önceki yazılarında yüksek faizin yüksek enflasyona yol açtığını savunsa da, enflasyon raporu sunumunda enflasyon beklentileri ve görünümünde iyileşme olana kadar sıkı parasal duruşun sürdürüleceğini ve politika faizinin gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceğini söyledi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün yıl sonu enflasyon tahminini %9.4'ten %12.2'ye yükseltildiğini açıkladı. Kendisinin ilk kez başkan olarak yer aldığı yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında Kavcıoğlu Nisan ayında enflasyonun %17 üzerinde zirve yapacağını söyledi.

Naci Ağbal 'ın beş aydan kısa süren başkanlığı sırasında politika faizi 875 baz puan artırılarak %19 seviyesine yükseltilmişti. Mart'taki 200 baz puanlık artışın hemen ardından Erdoğan'ın Ağbal'ı görevden alması faizlerin erken indirileceği beklentisine yol açmış ve TL'de sert değer kaybına sebep olmuştu.

Başka bir Reuters anketinde tahminlerin medyanına göre önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyonun Nisan ayı için yıllık bazda %17.30 seviyesine yükselmesi, yıl sonu enflasyonun ise %14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Son dönemde ekonomistler enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlarına devam ediyorlar. Ağbal döneminde yıl sonu için %10'a doğru düşürülen revizyonlar son iki ayda belirgin artışla %14'e gelmiş durumda. Tepe noktası tahminleri ise son dönemde TL'deki değer kaybı ile Nisan'dan Mayıs'a doğru kaydı. Ancak dün Kavcıoğlu konu hakkındaki Reuters soruna zirveyi Nisan'da bekledikleri ve ana senaryolarının buna göre belirlendiğini söyledi.

"FAİZ İNDİRİMİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE"

Reuters'ın bu anketinde faiz indirimi sorusuna yanıt veren 15 ekonomistten 2'si ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 10'u ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, üç kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, fiyat baskılarından dolayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranlarını bu yılın dördüncü çeyreğine kadar sabit tutmasını beklediğini açıkladı.

Araştırma notunda aynı zamanda TCMB'nin yapacağı herhangi bir erken faiz indiriminin Türk lirası üzerinde güçlü bir baskıya yol açabileceğini belirtti.

Yılsonu politika faizi anketinin medyanı %16 seviyesinde bulunurken, tahminler %12 ila %17 bandında yer alıyor.

TCMB, faiz kararını 6 Mayıs saat 1400'te açıklayacak.

Kaynak: Reuters

