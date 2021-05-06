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Merkez Bankası faiz kararını yüzde 19'da sabit mi tutacak? İşte ekonomistlerin çarpıcı yorumları

06.05.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyondaki yüksek seyri gözeterek politika faizini %19 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Öte yandan ilk faiz indirimine ilişkin beklentiler ise yılın üçüncü çeyreğinde yoğunlaşıyor. Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı Mayıs ayında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

Merkez Bankası faiz kararını yüzde 19'da sabit mi tutacak? İşte ekonomistlerin çarpıcı yorumları

Naci Ağbal'ın beş aydan kısa süren başkanlığı sırasında politika faizi 875 baz puan artırılarak %19 seviyesine yükseltilmişti. Mart'taki 200 baz puanlık artışın hemen ardından Erdoğan'ın Ağbal'ı görevden alması faizlerin erken indirileceği beklentisine yol açmış ve TL'de sert değer kaybına sebep olmuştu.

SIKI PARASAL DURUŞA DEVAM

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün yıl sonu enflasyon tahminini %9.4'ten %12.2'ye yükseltildiğini açıkladı. Kendisinin ilk kez başkan olarak yer aldığı yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında Kavcıoğlu Nisan ayında enflasyonun %17 üzerinde zirve yapacağını söyledi.

Kavcıoğlu ne kadar daha önceki yazılarında yüksek faizin yüksek enflasyona yol açtığını savunsa da, enflasyon raporu sunumunda enflasyon beklentileri ve görünümünde iyileşme olana kadar sıkı parasal duruşun sürdürüleceğini ve politika faizinin gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceğini söyledi.

TCMB başkan değişikliğinin ardından değer kaybeden TL'nin yarattığı geçişkenlik etkisiyle Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Mart ayında iki yılın zirve seviyesi olan %16.19'a yükselmişti.

Başka bir Reuters anketinde tahminlerin medyanına göre önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyonun Nisan ayı için yıllık bazda %17.30 seviyesine yükselmesi, yıl sonu enflasyonun ise %14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Son dönemde ekonomistler enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlarına devam ediyorlar. Ağbal döneminde yıl sonu için %10'a doğru düşürülen revizyonlar son iki ayda belirgin artışla %14'e gelmiş durumda. Tepe noktası tahminleri ise son dönemde TL'deki değer kaybı ile Nisan'dan Mayıs'a doğru kaydı. Ancak dün Kavcıoğlu konu hakkındaki Reuters soruna zirveyi Nisan'da bekledikleri ve ana senaryolarının buna göre belirlendiğini söyledi.

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"FAİZ İNDİRİMİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE"

Reuters'ın bu anketinde faiz indirimi sorusuna yanıt veren 15 ekonomistten 2'si ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 10'u ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, üç kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, fiyat baskılarından dolayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranlarını bu yılın dördüncü çeyreğine kadar sabit tutmasını beklediğini açıkladı.

Araştırma notunda aynı zamanda TCMB'nin yapacağı herhangi bir erken faiz indiriminin Türk lirası üzerinde güçlü bir baskıya yol açabileceğini belirtti.

Yılsonu politika faizi anketinin medyanı %16 seviyesinde bulunurken, tahminler %12 ila %17 bandında yer alıyor.

TCMB, faiz kararını 6 Mayıs saat 1400'te açıklayacak.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Cumhurbaşkanı Naci Ağbal Recep Tayyip Erdoğan Şahap Kavcıoğlu TCMB
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Faizler 0.75 olmalı abd ???? 00.25 dır
ÇOK CÜZİ BİR FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAYABİLİR.ÇÜNKÜ MERKEZ BANKASI TÜM YABANCI KURUMLAR,ÜLKEMİZDEKİ EKONOMİSTLERE GÖRE MAYIS VE HAZİRAN AYLARINDA ENFLASYONUN DÜŞMESİNİ BEKLİYOR.BUNU NET SÖYLEDİ.HAL BÖYLE OLUNCA, İNDİRİM BU AY GELMESE BİLE HAZİRANDA KESİN.MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIN BASKILARINI YENMEK İSTİYOR.FİAZ ARTIRIMINI HALA İSTEYENLER ÇOĞUNLUKTA.REİSİMİZ BUNUN FARKINDA OLDUĞU İÇİN,FAİZLERİ İNDİRECEĞİZ DEDİĞİNİ UNUTMAYALIM.DOĞRUSU DA BU DİYENLERİN TARAFINDAYIM.HER ŞEYE RAĞMEN.
seve seve faize devam

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