KOÇ HOLDİNG (KCHOL) 04 Mart Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesi 03 Mart Salı 2026 tarihinde güne 194,00 TL’den başladı. Seans içinde 197,40 TL seviyesine yükseldi, en düşük 188,60 TL görüldü ve günü 189,10 TL’den kapattı.

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesi için 03 Mart Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-3,22 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,71 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 24,43 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 189,10 TL, 195,40 TL, 199,60 TL, 205,20 TL, 204,60 TL oldu. Bu dönemde fiyat 189,10 TL – 205,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesinin 03 Mart Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 209,89 TL, 52 günlük ortalama 196,74 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 183,67 TL ve 178,33 TL destek, 199,67 TL ve 210,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.