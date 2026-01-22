KOÇ HOLDİNG (KCHOL) 23 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesi 22 Ocak Perşembe 2026 tarihinde güne 195,00 TL’den başladı. Seans içinde 196,20 TL seviyesine yükseldi, en düşük 191,90 TL görüldü ve günü 195,30 TL’den kapattı.

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesi için 22 Ocak Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,93 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 7,83 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 40,26 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 195,30 TL, 193,50 TL, 193,00 TL, 194,90 TL, 195,30 TL oldu. Bu dönemde fiyat 193,00 TL – 195,30 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesinin 22 Ocak Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 183,67 TL, 52 günlük ortalama 176,12 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 193,67 TL ve 192,33 TL destek, 195,67 TL ve 196,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.