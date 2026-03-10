KONTROLMATIK TEKNOLOJI (KONTR) 11 Mart Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

KONTROLMATIK TEKNOLOJI (KONTR) hissesi 10 Mart Salı 2026 tarihinde güne 8,46 TL’den başladı. Seans içinde 8,74 TL seviyesine yükseldi, en düşük 8,38 TL görüldü ve günü 8,67 TL’den kapattı.

KONTROLMATIK TEKNOLOJI (KONTR) hissesi için 10 Mart Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,84 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,31 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 35,84 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 8,67 TL, 8,27 TL, 8,50 TL, 8,74 TL, 8,58 TL oldu. Bu dönemde fiyat 8,27 TL – 8,74 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KONTROLMATIK TEKNOLOJI (KONTR) hissesinin 10 Mart Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 9,67 TL, 52 günlük ortalama 9,98 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 8,00 TL ve 8,00 TL destek, 8,00 TL ve 8,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.