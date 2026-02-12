KONTROLMATIK TEKNOLOJI (KONTR) 13 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

KONTROLMATIK TEKNOLOJI (KONTR) hissesi 12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde güne 10,55 TL’den başladı. Seans içinde 11,31 TL seviyesine yükseldi, en düşük 10,52 TL görüldü ve günü 11,05 TL’den kapattı.

KONTROLMATIK TEKNOLOJI (KONTR) hissesi için 12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %5,34 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,13 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 195,33 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 11,05 TL, 10,49 TL, 10,11 TL, 10,07 TL, 9,84 TL oldu. Bu dönemde fiyat 10,07 TL – 9,84 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KONTROLMATIK TEKNOLOJI (KONTR) hissesinin 12 Şubat Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 9,97 TL, 52 günlük ortalama 11,35 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 11,00 TL ve 11,00 TL destek, 10,00 TL ve 9,00 TL direnç noktalarıdır.

