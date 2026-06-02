KUYAS YATIRIM (KUYAS) 03 Haziran Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi 02 Haziran Salı 2026 tarihinde güne 78,75 TL’den başladı. Seans içinde 82,45 TL seviyesine yükseldi, en düşük 78,70 TL görüldü ve günü 79,60 TL’den kapattı.

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi için 02 Haziran Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,40 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,43 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 5,33 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 79,60 TL, 78,50 TL, 76,60 TL, 76,85 TL, 77,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 76,60 TL – 79,60 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesinin 02 Haziran Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 84,07 TL, 52 günlük ortalama 83,27 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 77,00 TL ve 75,00 TL destek, 80,00 TL ve 81,00 TL direnç noktalarıdır.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.