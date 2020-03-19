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  4. Mavi ve Vakko hisseleri koronavirüs tedbirleri kapsamında mağazalarını kapatmaları ardından sert düşüşte

Mavi ve Vakko hisseleri koronavirüs tedbirleri kapsamında mağazalarını kapatmaları ardından sert düşüşte

BORSA HABERLERİ  | 19.03.2020 10:41 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında mağazalarını kapatma kararı alan Mavi ve Vakko hisseleri sert düşüşle işlem görüyor.

Mavi ve Vakko hisseleri koronavirüs tedbirleri kapsamında mağazalarını kapatmaları ardından sert düşüşte

Mavi hisseleri saat 10:06'da yüzde 4.7 düşüşle 32.4 liradan, Vakko hisseleri yüzde 5.4 kayıpla 2.99 liradan işlem görüyor.

BIST-100 endeksi ise yüzde 0.24 ekside.

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı bir gün içinde 93 artarak 191'e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi. Giyim perakendesi ve üretimi yapan şirketler ise mağazalarını geçici bir süreyle kapattıklarını açıklamaya başladı.

Lüks giyim şirketi Vakko KAP'a yaptığı açıklamada hem mağaza hem de üretim faaliyeterine geçici süreyle ara verdiğini açıklarken, Mavi Giyim Türkiye ve Almanya ile Kanada'daki mağazalarını geçici süreyle kapattığını duyurdu.

KAYNAK:REUTERS

Mavi, Boyner ve YKM koronavirüs nedeniyle mağazalarını geçici olarak kapatıyorMavi, Boyner ve YKM koronavirüs nedeniyle mağazalarını geçici olarak kapatıyor
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Anahtar Kelimeler:
AVM, koronavirüs, borsa, mavi, vakko,

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