Boyner ve YKM, koronavirüs nedeniyle mağazalarını geçici olarak kapatıyor

Boyner ve YKM, koronavirüsü nedeniyle Türkiye'deki tüm mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatacaklarını açıkladı.

İşte sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama:

BİR AÇIKLAMA DA MAVİ'DEN

Mavi'nin sosyal medya hesabından 'Mavi için çok değerlisiniz' başlığıyla yapılan paylaşımda "19 Mart tarihinden itibaren ülke çapındaki Mavi mağazalarının faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara veriyoruz" denildi.



