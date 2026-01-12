MIGROS TICARET (MGROS) 13 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi 12 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde güne 594,00 TL’den başladı. Seans içinde 604,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 588,00 TL görüldü ve günü 591,50 TL’den kapattı.

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi için 12 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,08 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,34 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,92 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 591,50 TL, 592,00 TL, 588,00 TL, 581,00 TL, 570,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 570,00 TL – 592,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

MIGROS TICARET (MGROS) hissesinin 12 Ocak Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 545,78 TL, 52 günlük ortalama 523,36 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 576,67 TL ve 562,33 TL destek, 598,67 TL ve 606,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.