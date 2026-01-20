MIGROS TICARET (MGROS) 21 Ocak Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi 20 Ocak Salı 2026 tarihinde güne 633,00 TL’den başladı. Seans içinde 633,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 619,50 TL görüldü ve günü 621,00 TL’den kapattı.

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi için 20 Ocak Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,82 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,55 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,47 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 621,00 TL, 632,50 TL, 649,50 TL, 616,50 TL, 608,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 608,00 TL – 649,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

MIGROS TICARET (MGROS) hissesinin 20 Ocak Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 570,08 TL, 52 günlük ortalama 541,45 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 603,00 TL ve 585,00 TL destek, 644,00 TL ve 667,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.