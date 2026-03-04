FİNANS

Morgan Stanley'den Bitcoin alarmı! "Yeni bir dalganın önünü açabilir"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler kripto para piyasasını da etkiledi. Savaşın ilk gününde 63 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, kısa sürede yeniden 70 bin dolar eşiğini test etti. Morgan Stanley analistleri, bu seviyenin aşılmasının piyasada yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceğini belirtirken, başarısız denemelerde satış baskısının artabileceği ve fiyatın 60-62 bin dolar bandına çekilebileceği uyarısında bulundu.

Cansu Çamcı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma kripto para piyasasını da etkiledi. Savaşın ilk gününde sert satışlarla karşılaşan Bitcoin, kısa sürede toparlanarak yeniden yükseliş eğilimine girdi.

Çatışmaların ilk gününde yaklaşık 63 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, İran lideri Ali Hamaney'in öldürüldüğüne dair haberlerin ardından yeniden güç kazandı ve 68 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Piyasanın odağında ise 70 bin dolar seviyesi bulunuyor.

70 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Son dönemde 70 bin dolar eşiğini test etmeye devam eden Bitcoin için ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Morgan Stanley den Bitcoin alarmı! "Yeni bir dalganın önünü açabilir" 1

Morgan Stanley analistleri, Bitcoin'in 70 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasının piyasa momentumunda önemli bir değişime yol açabileceğini belirtiyor. Analistlere göre bu seviyenin aşılması, kripto para piyasasında yeni bir yükseliş dalgasının önünü açabilir.

AŞAĞI YÖNLÜ RİSK DE GÜNDEMDE

Analistler, Bitcoin'in söz konusu direnç seviyesini aşamaması durumunda ise satış baskısının yeniden artabileceğine dikkat çekiyor.

