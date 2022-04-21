FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Mum grafikleri nasıl okunur? Borsada mumların anlamı nedir?

Mum grafikleri nasıl okunur? Borsada mumların anlamı nedir?

17.04.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mum grafik, belli bir zaman dilimini kapsayan grafiklerdir. Mum grafikler, bir finansal varlığın en düşük ve en yüksek olduğu açılış ve kapanış fiyatları önemsenerek oluşturulur. Analistlerin tercih ettiği yöntemlerden olan mum grafikleri önemli teknik analiz araçlarıdır. Mum grafikleri nasıl okunur, borsada anlamı nedir?

Mum grafikleri nasıl okunur? Borsada mumların anlamı nedir?

İçindekiler

  • Mum Grafiği Nedir?
  • Mum Grafikleri Nasıl Okunur?
  • Mum Çubuğu Renkleri Ne Anlama Gelir?
  • Mum Grafik Formasyonlarının Kullanımı Nasıldır?
  • Mum Grafik Türleri Nelerdir?

Mum grafiğindeki mum çubukları, her biri belli bir zaman aralığını kapsayacak şekilde varlığın fiyatı ile ilgili birden fazla bilgi sunar. Bu bilgiler doğru okunduğunda güncel trend hakkında da fikir sahibi olmak mümkündür. Mum çubuklarında kırmızı renk fiyat düşüşünü, yeşil renk ise yükselişi gösterilir. Mumlar; gövde ve fitil, kuyruk adı verilen kısımlardan oluşur.

Mum Grafiği Nedir?

Mum grafikleri birçok analist tarafından kullanılır. Bu grafik ilk kez Japonlar tarafından geliştirilmiştir. Önemli bir teknik analiz yöntemi olan mum grafiği, belirli bir zaman aralığının açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarını gösterir. Açılış ve kapanış fiyatları arasındaki fark borsada mum grafiği ile temsil edilir.

Mum grafiği gövde adı verilen bir kutucuktan ve bu gövdenin üstünde ve altında bulunan gölge adı verilen ince dikey çizgilerden meydana gelir. Kapanış fiyatı açılış fiyatının üzerindeyse beyaz bir gövde yeşil olur. Fiyat kapanışı açılışın altında olduğu zamanlar siyah bir gövde kırmızı olur.

Gövdenin boyutuna göre çeşitli anlamlar da yüklenebilir. Piyasada kararsızlık hali hakimse ve kapanış fiyatı ile açılış fiyatı aynı değerlerde ise bu duruma doji adı verilir.

Mum Grafikleri Nasıl Okunur?

Mum grafiklerini okumak ilk kez başlayacaklara karmaşık gelebilir. Mumların iki önemli kısmı bulunur. Bunlar; gövde (body) ve kuyruk/gölge (shadow) olarak adlandırılan alanlardır.

Mum gövdesi, sütun şeklindeki bir mum gibi görünür. Kuyruk kısmı ise mumun fitiline benzetilebilir. Kuyruk, yukarı ve aşağı uzanabileceği gibi bazen her iki uca da uzanabilir. Mumun gövdesi, belirlenen süre içindeki bazı temel bilgiler verir. Bunlar;

  • Açılış fiyatı,
  • Kapanış fiyatı,
  • Hisse fiyatının yönüdür.

Mum Çubuğu Renkleri Ne Anlama Gelir?

Borsada mumların anlamı piyasadaki çeşitli durumları ifade eder. Mumun gövdesindeki alt kısım kapanış fiyatını, üst kısım da açılış fiyatını işaret eder. Piyasadaki yükseliş ve inişler ise mum çubuğu renkleri ile temsil edilir.

Fiyat yükselişe geçtiği zaman renk yeşildir. Belirlenen zaman aralığında fiyatın düşmesi durumunda ise rengin kırmızı olduğu görülür.

Yatırımcıların bir grafik üzerinde ilgi alanlarına uygun olacak şekilde tercih edeceği çok sayıda mum formasyonu vardır.

Mum Grafik Formasyonlarının Kullanımı Nasıldır?

Yatırımcının bir grafik üzerinde kullanabileceği pek çok mum grafik formasyonu bulunur. Piyasa analizi araçları gibi mum formasyonları da diğer tekniklerle birleştirildiği zaman oldukça faydalı hale gelir. Mum grafik formasyonları günlük, dalgalı ve uzun vadeli pozisyonlarda alım satımlar için kullanılır. Bazı mum formasyonları alıcılar ve satıcılar arasındaki denge hakkında bilgi verir. Bazıları ise dönüşü, devamlılığı ya da kararsızlığı gösterebilir.

Mum Grafik Türleri Nelerdir?

Çekiç (Hammer)

Mum grafik türleri arasında bulunan çekiç, dip seviyelere inen fiyatın alımlarla yukarı çekildiği süreci tanımlamak için kullanılır. Çekiç, belirlenen aralıktaki zaman dilimine ait değişimi gösterir. Mumun altında yer alan kuyruk, yukarıdaki fitilden çok daha uzun bir çizgi çizer. Belirlenen zaman dilimi içinde yoğun satış görülmüş ve fiyatı yukarı çıkarmak isteyen yatırımcılar alımları artırmıştır.

Ters Çekiç (Inverted Hammer):

Çekiç deseninin tam tersi görünümü vardır. Yukarıda kalan fitil, mumun altındaki kuyruktan daha uzun bir çizgi çizerek hareket eder. Fiyatta düşüş görülebilir. Ancak belirlenen zaman dilimi süresince piyasanın daha yüksek seviyeleri test ettiği gözlemlenir. Artan satışlar fiyatın daha aşağıda kapandığı durumu ifade eder. Ters çekiç, fiyatın daha yüksek verilerini test etmeye istekli olduğunu gösterir.

Doji Mum Desenleri:

Mum grafik formasyonları arasında en çok rastlanan türlerden biridir. Belirlenen zaman sürecinde açılış ve kapanış fiyatları, birbirine çok yakındır. En bilinen doji mumunun dikey çizgileri uzun toplama işaretine benzer.

Ayı ve boğaların kararsızlığını işaret eden doji modelinde görülen ince çizgiler çok uzun olduğu zaman, trendin değişmeye yaklaştığı sinyalini verir.

Doji mum desenlerinde yükseliş gözlenmesi durumunda fiyatta düşüş, düşüş gözlenmesi durumunda ise yükseliş olacağı yönünde sinyal verilmek isteniyor olabilir.

Yükseliş trendi varsa düşüş, fiyatta aşağı yönlü trend gözlemleniyorsa yükseliş sinyali veriliyor olabilir. Uzun kuyruklar ise alım satım baskısıyla ilişkilendirilir. Buna göre karşı direnç geliştiği çıkarımında bulunulur.

Yusufçuk (Dragonfly) doji mumu:

Birbirine çok yakın hareket eden açılış ve kapanış fiyatları, belli bir zaman içinde yüksek fiyat dolaylarında gözlemlenir. Uzun kuyruk varsa yükseliş eğilimi olduğu yorumlanır. Grafiğin düşüş sürecinde tekrarlanması durumunda ise, fiyatın yukarı doğru yönelmesi gözlenebilir.

Mezar taşı (Gravestone) doji mumu:

Mezar taşı doji mumunda açılış ve kapanış fiyatları ya birbirine çok yakın ya da eşittir. Günün düşük seviyelerine işaret eder. Uzayan fitil düşüş eğilimini simgeler. Fiyat yükselişinin yaşandığı zamanlarda bu grafiğin gözlemlenmesi durumunda ise trendde ters dönme eylemi yaşanması muhtemeldir.

Hedge ne demek? Hedge fon nedir, nasıl çalışır? İşte hedge fonların amacıHedge ne demek? Hedge fon nedir, nasıl çalışır? İşte hedge fonların amacı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'dan açılışta yeni rekor!Borsa İstanbul'dan açılışta yeni rekor!
1800 gün prim ödeyenlere 3 maaş bağlanıyor! 1800 gün prim ödeyenlere 3 maaş bağlanıyor!
E-Devlet'ten yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyorE-Devlet'ten yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Bu anket çok konuşulur! Yüzde 50,3…

Bu anket çok konuşulur! Yüzde 50,3…

Bireysel tüketici kredisi borcu olan herkesi ilgilendiriyor!

Bireysel tüketici kredisi borcu olan herkesi ilgilendiriyor!

Meyve ve sebze fiyatındaki artışın nedeni çok başka çıktı!

Meyve ve sebze fiyatındaki artışın nedeni çok başka çıktı!

1400 liraya kadar ödeme yapılıyor! Eğitim, sağlık, elektrik ve yakacak... Sadece kimlik yeterli

1400 liraya kadar ödeme yapılıyor! Eğitim, sağlık, elektrik ve yakacak... Sadece kimlik yeterli

Altın ve dolar fiyatını bu gelişmeler bekliyor!

Altın ve dolar fiyatını bu gelişmeler bekliyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Günde 800 dolar kazanıyor ama...

Günde 800 dolar kazanıyor ama...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Doktorluktan istifa etti! Yeni mesleği şaşırttı: Pişman değilim

Doktorluktan istifa etti! Yeni mesleği şaşırttı: Pişman değilim

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.