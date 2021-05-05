FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. New York borsası, güne karışık seyirle başladı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı

05.05.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artışla 34.198,80 puandan işlem gördü.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 düşüşle 4.183,41 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 azalarak 13.633,50 puandan işlem görmeye başladı.

YELLEN'İN AÇIKLAMASIYLA PİYASALAR SERT TEPKİ VERMİŞTİ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarıyla dün günü karışık seyirle tamamlayan endeksler, bugün açılışta da benzer bir seyir izledi.

Katıldığı etkinlikteki konuşmasında, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini belirten Yellen, piyasalarda sert dalgalanmalara neden olmuştu.

Söz konusu etkinlikten birkaç saat sonra değerlendirmesine açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla başa çıkabilecek araçları olduğunu vurgulamıştı.
Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdam artışı 7 ayın zirvesine çıktı. Ülkede özel sektör istihdamı, nisan ayında 742 bin kişi arttı.

Kaynak: AA

Yellen'in açıklamaları küresel piyasalara sert satış getirdi; Dolar/TL 8.3 etrafında dalgalanıyor, yarınki PPK bekleniyorYellen'in açıklamaları küresel piyasalara sert satış getirdi; Dolar/TL 8.3 etrafında dalgalanıyor, yarınki PPK bekleniyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yediAkılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi
Halka arz olan Kalekim'den açıklama!Halka arz olan Kalekim'den açıklama!
Altında hareketlilik! İşte güncel altın fiyatlarıAltında hareketlilik! İşte güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

TCMB yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

TCMB yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bugün hesaplara yatıyor!

Bugün hesaplara yatıyor!

Otomobil satışlarında şampiyon belli oldu

Otomobil satışlarında şampiyon belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

KOSGEB 75 bin lira desteğinin detayları belli oldu

KOSGEB 75 bin lira desteğinin detayları belli oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu ilçede yazlık fiyatları dünyaca ünlü şehirlerle yarışıyor!

Bu ilçede yazlık fiyatları dünyaca ünlü şehirlerle yarışıyor!

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.