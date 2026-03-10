FİNANS

OYAK CIMENTO (OYAKC) 11 Mart Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

OYAK CIMENTO (OYAKC), 11 Mart Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 10 Mart Salı 2026 kapanış verilerine göre 23,46 TL kapanış, %3,26 değişim ve 0,51 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

OYAK CIMENTO (OYAKC) 11 Mart Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
OYAK CIMENTO (OYAKC) hissesi 10 Mart Salı 2026 tarihinde güne 23,20 TL’den başladı. Seans içinde 23,70 TL seviyesine yükseldi, en düşük 23,12 TL görüldü ve günü 23,46 TL’den kapattı.
OYAK CIMENTO (OYAKC) hissesi için 10 Mart Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,26 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,51 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 21,93 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 23,46 TL, 22,72 TL, 23,50 TL, 23,92 TL, 23,58 TL oldu. Bu dönemde fiyat 22,72 TL – 23,92 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

OYAK CIMENTO (OYAKC) hissesinin 10 Mart Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 25,09 TL, 52 günlük ortalama 25,30 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 22,33 TL ve 21,67 TL destek, 23,33 TL ve 23,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

