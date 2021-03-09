FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Palmet Enerji, büyümeye yönelik satın alma işlemleri gerçekleştirdi

Palmet Enerji, büyümeye yönelik satın alma işlemleri gerçekleştirdi

BORSA HABERLERİ  | 09.03.2021 15:04 | Son Güncelleme

Palmet Enerji, İzmit'e doğalgaz sağlayan İzgaz şirketi ve 770 megawatt (MW) kurulu güçteki doğalgaz santraline sahip Baymina Enerji'nin hisselerini Engie'den satın alma işlemini tamamladı.

Palmet Enerji, büyümeye yönelik satın alma işlemleri gerçekleştirdi

Palmet Enerji, ana iş kollarında amaçladığı büyüme hedefi doğrultusunda dünya enerji sektörünün önemli aktörlerinden ENGIE’nin sahip olduğu İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baymina Enerji A.Ş., Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. şirketlerini 8 Mart 2021 tarihi itibarıyla satın aldığını açıkladı.

PALMET ENERJİ'DEN HİSSE ADIMI!

Palmet Enerji’den yapılan açıklamada, "PALGAZ ile Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’na PALEN ile Erzurum ve 13 çevre ilçesine gaz arzı sağlayan Palmet Enerji, İZGAZ’ın da satın alınmasıyla birlikte 2 il, 26 ilçede 800 bini aşkın aboneye hizmet verecek.

Qua Granite halka arz başvurusu yaptı! Qua Granite'nin yatırımları neler?Qua Granite halka arz başvurusu yaptı! Qua Granite'nin yatırımları neler?

Palmet Enerji, yıllık 6 milyar metreküp doğal gaz ticaret hacmine ulaşarak Türkiye’de yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 12’sini karşılayacak. Palmet Enerji, doğalgaz dağıtım sektöründe büyümenin yanı sıra bu işlemle beraber elektrik üretiminde de büyüyor. Lüleburgaz ve Aydın’daki doğal gaz çevrim santrallerine Ankara’da Baymina Doğal Gaz Çevrim Santrali’ni de ekleyen Palmet Enerji, toplamda 892 MW’lık kurulu güce ulaşacak" denildi.

(DHA)

GameStop hisseleri yüzde 40'dan fazla yükseldi: İşte yükselmesinin nedeni!GameStop hisseleri yüzde 40'dan fazla yükseldi: İşte yükselmesinin nedeni!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası
GameStop hisseleri yüzde 40'dan fazla yükseldiGameStop hisseleri yüzde 40'dan fazla yükseldi
Salep soğanı yetiştiriciliği karlı mı?Salep soğanı yetiştiriciliği karlı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar
Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar
Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...
Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...
Bakan Selçuk: Ödemeler bugün hesaplarda!
Bakan Selçuk: Ödemeler bugün hesaplarda!
Üniversiteli gencin kapış kapış giden girişimi!
Üniversiteli gencin kapış kapış giden girişimi!
Tesadüfen başladı, 14 çeşit sabun üretiyor
Tesadüfen başladı, 14 çeşit sabun üretiyor
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
22 ayar gram bilezik ne kadar?
22 ayar gram bilezik ne kadar?
Kamu bankalarının çalışma saatleri değişti!
Kamu bankalarının çalışma saatleri değişti!
Altın neden yükselmiyor?
Altın neden yükselmiyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akkim Kimya, USK Kimya'yı satın aldı
Akkim Kimya, USK Kimya'yı satın aldı
Qua Granite halka arz başvurusu yaptı! Qua Granite'nin yatırımları neler?
Qua Granite halka arz başvurusu yaptı!
GameStop hisseleri yüzde 40'dan fazla yükseldi: İşte yükselmesinin nedeni!
GameStop hisseleri yüzde 40'dan fazla yükseldi
EBRD, Migros'a 60 milyon euro kredi sağladı!
EBRD, Migros'a kredi sağladı
Borsa İstanbul'da gong, İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için çaldı
Borsa İstanbul'da gong İş'te Kadın için çaldı
Son Dakika: Hakan Atilla istifa etti! Borsa İstanbul'dan açıklama geldi
Hakan Atilla istifa etti!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.