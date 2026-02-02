PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 03 Şubat Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi 02 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde güne 142,00 TL’den başladı. Seans içinde 150,30 TL seviyesine yükseldi, en düşük 134,50 TL görüldü ve günü 145,00 TL’den kapattı.

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi için 02 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,36 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,42 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 10,18 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 145,00 TL, 148,50 TL, 164,90 TL, 157,50 TL, 175,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 145,00 TL – 175,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesinin 02 Şubat Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 152,64 TL, 52 günlük ortalama 146,34 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 135,00 TL ve 125,00 TL destek, 165,00 TL ve 185,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.