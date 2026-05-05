FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

1 Mayıs’ta yürürlüğe girdi ama beklenen olmadı!

Almanya'da hükümetin hanelerin enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe koyduğu akaryakıt vergisi indiriminin pompa fiyatlarına beklenen ölçüde yansımadığı belirtildi.

1 Mayıs’ta yürürlüğe girdi ama beklenen olmadı!
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsünden (Ifo) yapılan açıklamada, litre başına 17 sentlik vergi indiriminin uygulamada sınırlı etki oluşturduğu ifade edildi.
İndirimin ilk 3 günlük bilançosunun beklentilerin altında kaldığı belirtilen açıklamada, 17 sentlik indirimin dizel yakıtta yalnızca 4 sentinin, süper benzinde ise 12 sentinin pompa fiyatlarına yansıtıldığı bildirildi.

ESKİ VERGİ ORANINA TABİ

Ifo Kamu Maliyesi Bölümü Başkan Yardımcısı Florian Neumeier, dizeldeki düşük yansıma oranına ilişkin, "Bu durum, Almanya'nın dizel ithal etmesiyle bağlantılı olabilir. Hafta sonu satın alınan yakıtlar muhtemelen hala eski vergi oranına tabi stoklardan oluşuyordu." değerlendirmesinde bulundu.
Neumeier, kısa vadeli fiyat düşüşlerinin "yanlış teşvikler" oluşturabileceğini, mevcut arz sıkıntısı döneminde bu tür önlemlerin yakıt tüketimini azaltmaya hizmet etmediğini vurguladı.

“HEDEF ODAKLI DEĞİL”

Neumeier, "Ayrıca bu indirim yeterince hedef odaklı değil. Yüksek gelirli bireyler daha fazla yakıt harcadığı için bu düzenlemeden daha fazla yararlanıyor." ifadesini kullandı.
Ifo araştırmacısı David Gstrein de oluşturdukları takip sistemiyle sürecin şeffaf biçimde izlenmesini amaçladıklarını ifade ederek, "Hükümetin vatandaşların mali yükünü hafifletme hedefinin gerçekleşip gerçekleşmediğini bilimsel bir yaklaşımla denetliyoruz." dedi.
Enstitü, Almanya'daki fiyat gelişmelerini Fransa ile karşılaştıran Akaryakıt İndirimi Takip Sistemi'nin sonuçlarının, vergi indiriminin uzun vadede tüketiciye yansıyıp yansımadığını ortaya koyacağını bildirdi.

ETKİNİN ORTAYA ÇIKMASI ZAMAN ALABİLİR

Öte yandan, Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, akaryakıt fiyatlarının yalnızca ham petrol fiyatına bağlı olmadığını, birçok faktörden etkilendiğini belirtti.
Mundt, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, "İndirimin yansıtılıp yansıtılmadığını zamanla göreceğiz ancak şu an aceleci bir değerlendirme yapmak imkansız" ifadesini kullandı.
Petrol şirketlerinin fiyatlandırma politikalarını denetlemek için yeni yetkilerle donatıldıklarını belirten Mundt, "Şirketler artık maliyet muhasebelerini bize sunmak zorunda. Ancak petrol şirketlerinin vergi indirimini son tüketiciye yansıtması konusunda yasal bir zorunluluk bulunmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

İNDİRİMİN SÜRESİ UZAYABİLİR

Bu arada, eleştirilere rağmen Almanya Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, akaryakıt indiriminin süresinin uzatılabileceği sinyalini verdi.
Schnieder, nakliye sektörü ve işe gitmek için araç kullanmak zorunda olan vatandaşların desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Akaryakıt indirimi doğru bir karardır. Durumu yakından takip ediyoruz ve yakıt ikmalinin herkes için uygun fiyatlı kalmasını sağlamak için neler gerektiğini inceliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9 gün tatil olunca beklentiler yükseldi9 gün tatil olunca beklentiler yükseldi
Başkan Karahan’dan Meclis’te faiz açıklaması! Başkan Karahan’dan Meclis’te faiz açıklaması!

Anahtar Kelimeler:
Petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Türkiye'deki o maça şike soruşturması: 20 dakikada 4 gol yediler

Türkiye'deki o maça şike soruşturması: 20 dakikada 4 gol yediler

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Kanun değişti: Artık ücretli olacak!

Kanun değişti: Artık ücretli olacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.