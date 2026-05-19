PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 20 Mayıs Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi 19 Mayıs Salı 2026 tarihinde güne 101,30 TL’den başladı. Seans içinde 105,70 TL seviyesine yükseldi, en düşük 99,75 TL görüldü ve günü 101,00 TL’den kapattı.

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi için 19 Mayıs Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,00 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,62 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 6,03 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 101,00 TL, 101,00 TL, 110,60 TL, 108,90 TL, 121,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 101,00 TL – 121,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesinin 19 Mayıs Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 119,71 TL, 52 günlük ortalama 120,11 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 94,33 TL ve 87,67 TL destek, 114,33 TL ve 127,67 TL direnç noktalarıdır.

