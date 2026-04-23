FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 24 Nisan Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU), 24 Nisan Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 23 Nisan Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 124,90 TL kapanış, %-0,79 değişim ve 0,68 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

AKBNK -1,86%
ALARK -1,60%
AEFES -1,03%
ARCLK -1,20%
ASELS 0,00%
ASTOR -3,08%
BTCIM -0,76%
BIMAS 1,40%
BRSAN 0,18%
CANTE -0,58%
CIMSA 2,27%
CCOLA -1,69%
DSTKF 4,21%
DOAS -0,97%
EKGYO -0,75%
ENKAI 1,23%
EREGL -3,32%
FROTO -1,16%
GARAN -1,69%
GUBRF 0,88%
HEKTS -0,31%
ISCTR -0,07%
KRDMD 0,17%
KCHOL -0,53%
KONTR -9,93%
KUYAS 2,84%
MAVI -0,27%
MIATK 1,28%
MGROS -0,83%
OYAKC -2,88%
PASEU -0,79%
PGSUS 0,00%
PETKM 0,35%
SAHOL -2,08%
SASA -1,98%
SISE 0,38%
HALKB -0,93%
TSKB -0,97%
TAVHL -1,52%
TOASO 1,38%
TRMET -2,11%
TUPRS 3,75%
TRALT -2,65%
THYAO -1,07%
TTKOM -2,23%
TCELL -1,04%
TURSG -2,97%
ULKER -1,37%
VAKBN -1,13%
YKBNK -1,56%
Devrim Karadağ
MyMani

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi 23 Nisan Perşembe 2026 tarihinde güne 125,50 TL’den başladı. Seans içinde 126,40 TL seviyesine yükseldi, en düşük 121,50 TL görüldü ve günü 124,90 TL’den kapattı.
PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi için 23 Nisan Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,79 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,68 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 5,48 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 124,90 TL, 125,90 TL, 126,00 TL, 126,00 TL, 120,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 120,80 TL – 126,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesinin 23 Nisan Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 120,62 TL, 52 günlük ortalama 124,33 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 120,67 TL ve 117,33 TL destek, 126,67 TL ve 129,33 TL direnç noktalarıdır.

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 24 Nisan Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 24 Nisan Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarih verildi: Taksilerde yeni dönem! Taksicilerden tepkiler gecikmediTarih verildi: Taksilerde yeni dönem! Taksicilerden tepkiler gecikmedi
28 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı! 28 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
GLRMK
197.4
16.507.233.741,60
% -9.9
18:10
THYAO
323.5
12.312.817.279,63
% -1.07
18:10
ASELS
396.5
9.283.983.378,50
% 0
18:10
TUPRS
263
8.321.352.305,75
% 3.75
18:10
SASA
2.97
8.200.125.017,36
% -1.98
18:10
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Kaybolduğuna 9 yaşındaydı! Tuncay Sonel detayı: 'Dediği ne anlama geliyor bilmiyorum'

Kaybolduğuna 9 yaşındaydı! Tuncay Sonel detayı: 'Dediği ne anlama geliyor bilmiyorum'

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı

Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.