PEGASUS (PGSUS) 10 Mart Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

PEGASUS (PGSUS), 10 Mart Salı 2026 için hazırlanan analizde, 09 Mart Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 173,60 TL kapanış, %-2,03 değişim ve 4,68 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

PEGASUS (PGSUS) 10 Mart Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,61%
ALARK -0,43%
AEFES 0,00%
ARCLK -1,28%
ASELS -4,35%
ASTOR 2,38%
BTCIM -1,10%
BIMAS 2,98%
BRSAN 1,58%
CIMSA -1,83%
CCOLA -4,05%
DSTKF 0,06%
DOHOL 0,80%
DOAS -0,92%
EKGYO 0,19%
ENKAI 2,79%
EREGL 0,43%
FROTO 0,37%
GARAN 0,30%
GUBRF -6,64%
HEKTS 0,00%
ISCTR -1,05%
KRDMD 0,75%
KCHOL 0,32%
KONTR -2,71%
KUYAS -1,57%
MAVI -1,79%
MIATK 2,11%
MGROS 1,14%
OYAKC -3,32%
PASEU 8,35%
PGSUS -2,03%
PETKM -4,18%
SAHOL 1,17%
SASA -1,80%
SISE 0,45%
SOKM -1,00%
HALKB 10,00%
TSKB 0,26%
TAVHL -1,72%
TOASO -0,34%
TRMET 0,34%
TUPRS -3,00%
TRALT -2,70%
THYAO 1,90%
TTKOM -0,34%
TCELL -0,56%
ULKER -1,04%
VAKBN 2,21%
YKBNK -1,30%
Rümeysa Ezgi Sivritepe

PEGASUS (PGSUS) hissesi 09 Mart Pazartesi 2026 tarihinde güne 173,00 TL’den başladı. Seans içinde 174,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 167,30 TL görüldü ve günü 173,60 TL’den kapattı.
PEGASUS (PGSUS) hissesi için 09 Mart Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,03 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,68 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 27,35 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 173,60 TL, 177,20 TL, 180,70 TL, 181,80 TL, 181,40 TL oldu. Bu dönemde fiyat 173,60 TL – 181,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PEGASUS (PGSUS) hissesinin 09 Mart Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 199,72 TL, 52 günlük ortalama 200,92 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 170,33 TL ve 167,67 TL destek, 178,33 TL ve 183,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
250.25
17.043.776.198,20
% -3
18:10
THYAO
282
13.997.766.165,00
% 1.9
18:10
AKBNK
73.6
12.016.129.894,20
% -0.61
18:10
ASELS
319
11.827.345.514,25
% -4.35
18:10
ISCTR
14.07
10.638.411.075,24
% -1.05
18:10
PGSUS PGSUS analizi PGSUS teknik analiz PGSUS günlük teknik analiz PGSUS günlük işlem hacmi PGSUS gün sonu kapanış
