PEGASUS (PGSUS) 21 Ocak Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

PEGASUS (PGSUS) hissesi 20 Ocak Salı 2026 tarihinde güne 203,10 TL’den başladı. Seans içinde 203,20 TL seviyesine yükseldi, en düşük 198,60 TL görüldü ve günü 199,50 TL’den kapattı.

PEGASUS (PGSUS) hissesi için 20 Ocak Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,82 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,09 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 20,34 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 199,50 TL, 203,20 TL, 201,50 TL, 199,10 TL, 197,10 TL oldu. Bu dönemde fiyat 197,10 TL – 203,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PEGASUS (PGSUS) hissesinin 20 Ocak Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 201,31 TL, 52 günlük ortalama 203,21 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 196,33 TL ve 193,67 TL destek, 202,33 TL ve 205,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.