PETKİM PETROKİMYA (PETKM) 03 Şubat Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

PETKİM PETROKİMYA (PETKM), 03 Şubat Salı 2026 için hazırlanan analizde, 02 Şubat Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 17,82 TL kapanış, %-3,36 değişim ve 1,34 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

Taner Şahin

PETKİM PETROKİMYA (PETKM) hissesi 02 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde güne 18,20 TL’den başladı. Seans içinde 18,22 TL seviyesine yükseldi, en düşük 17,51 TL görüldü ve günü 17,82 TL’den kapattı.
PETKİM PETROKİMYA (PETKM) hissesi için 02 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-3,36 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,34 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 74,95 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 17,82 TL, 18,44 TL, 18,52 TL, 18,21 TL, 17,94 TL oldu. Bu dönemde fiyat 17,82 TL – 18,52 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PETKİM PETROKİMYA (PETKM) hissesinin 02 Şubat Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 17,46 TL, 52 günlük ortalama 17,15 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 16,67 TL ve 16,33 TL destek, 17,67 TL ve 18,33 TL direnç noktalarıdır.

PETKİM PETROKİMYA (PETKM) 03 Şubat Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

PETKİM PETROKİMYA (PETKM) 03 Şubat Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

