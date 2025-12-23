PETKİM PETROKİMYA (PETKM) 24 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz

PETKİM PETROKİMYA (PETKM) hissesi 23 Aralık Salı 2025 tarihinde güne 16,67 TL’den başladı. Seans içinde 16,70 TL seviyesine yükseldi, en düşük 16,48 TL görüldü ve günü 16,53 TL’den kapattı.

PETKİM PETROKİMYA (PETKM) hissesi için 23 Aralık Salı 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,02 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,56 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 33,92 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 16,53 TL, 16,70 TL, 16,86 TL, 16,97 TL, 17,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 16,53 TL – 17,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PETKİM PETROKİMYA (PETKM) hissesinin 23 Aralık Salı 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 17,14 TL, 52 günlük ortalama 17,24 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 15,67 TL ve 15,33 TL destek, 16,67 TL ve 17,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.