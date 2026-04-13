Petrol fiyatları sıçradı Bitcoin sarsıldı! Kritik eşik 70 bin dolar

ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik hamlesi kripto piyasasında dalgalanma yarattı. Bitcoin kritik 70 bin dolar sınırında tutunmaya çalışıyor.

Petrol fiyatları sıçradı Bitcoin sarsıldı! Kritik eşik 70 bin dolar
Cansu Çamcı

Bitcoin, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik hamlesinin ardından küresel piyasalarda artan gerilimle birlikte sert bir geri çekilme yaşadı. Küresel enerji piyasalarında şok etkisi yaratan gelişme, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olurken Bitcoin fiyatı 71 bin dolar seviyesine geriledi.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kriz, Brent petrol fiyatını kısa sürede yüzde 9,5 artırarak 105 dolara taşıdı. Enerji maliyetlerindeki bu sert yükseliş, küresel enflasyon endişelerini yeniden alevlendirdi. Bu durum, stagflasyon korkularını tetiklerken yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine yol açtı.

Petrol fiyatları sıçradı Bitcoin sarsıldı! Kritik eşik 70 bin dolar 1

KRİTİK EŞİK 70 BİN DOLAR

Uzmanlara göre Bitcoin’de en önemli destek seviyesi 70 bin dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde fiyatın 67 bin dolara kadar gerileyebileceği belirtiliyor. Öte yandan haftalık kapanışın 71 bin doların üzerinde gerçekleşmesi durumunda yeniden 73-74 bin dolar bandına doğru bir hareket mümkün olabilir.

FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ, BASKI ARTTI

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kısa vadede faiz indirimi yapma ihtimali büyük ölçüde ortadan kalktı. Artan enerji fiyatlarının enflasyonu yukarı çekmesi, faizlerin yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi. Bu durum, Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor.

Petrol fiyatları sıçradı Bitcoin sarsıldı! Kritik eşik 70 bin dolar 2

KRİPTO PİYASASINDA UMUT VEREN GELİŞME

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen, kurumsal yatırımcıların ilgisinin sürdüğü görülüyor. ETF girişlerinin pozitif seyretmesi, piyasanın tamamen zayıflamadığına işaret ediyor. Ayrıca ABD’de düzenlenecek CLARITY Act toplantısının, kripto piyasasına yönelik olumlu düzenleyici sinyaller üretmesi halinde fiyatlar üzerinde destekleyici etkisi olabileceği ifade ediliyor.

YÖN NE OLACAK?

Uzmanlar Bitcoin için üç farklı senaryoya dikkat çekiyor. Jeopolitik gerilimin azalması ve petrol fiyatlarının düşmesi halinde yükseliş trendi yeniden başlayabilir. Mevcut durumda ise fiyatların 70-74 bin dolar bandında yatay hareket etmesi bekleniyor. Ancak 70 bin doların altına sarkılması halinde satış baskısının derinleşebileceği uyarısı yapılıyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
