Piyasalarda işlem saatleri nedir? ABD borsaları ve dünya borsaları açılış ve kapanış saati nedir?

Borsada tatil günleri hariç her gün işlem yapılır. Sabah saatlerinde açılan borsalarda akşam mesai saati bitimine kadar işlem yapılması mümkündür. Ülkelerin yerel saatlerine ve tatil günlerine göre işlem saatlerinde değişiklik olabilir. Foreks olarak bilinen uluslararası döviz piyasalarında çoğunluk olarak yabancı paralar alınıp satılır. Bu sebeple takip edilen yabancı ülkelerin borsa işlem saatlerini de bilmek gerekir.
Ülkelere göre değişiklik gösteren işlem gün ve saatleri bayram, resmi tatil ve hafta sonları dışında her gün etkindir. İşlem saatleri, piyasalardaki fiyat tekliflerinin dağılımını etkin bir şekilde sağlama işlevini üstlenir. Bu sebeple takibi önemlidir.
Diğer ülkelerin menkul kıymetler borsaları da Türkiye saatine göre hesaplanarak takip edilir. Ülkemizdeki menkul kıymetler borsası sabah saat 09:40 civarı açılır. Açılış saati olan 09:40'tan itibaren emir toplama işlemi yapılır. Bu işlem 15 dakika kadar sürer. Eşleştirme ya da fiyat belirlemek için ise 10:00'a kadar süre tanınır. Öğlen 13:00'a kadar da sürekli işlem yapılabilir.
Borsa işlemleri 18:05'te sona erer. Kapanış saatleri de ülkelere göre değişiklik gösterir. Etkin bir takip için anlık hareketliliği takip etmek gerekir. Bu sebeple borsaların açılış ve kapanış saatlerine hakim olunmalıdır.
Uluslararası alanda yatırım yapan kişiler işlem yapmak istedikleri kıtalara ve ülkelere göre olan değişiklikleri takip etmelidir. En büyük hisse piyasaları küresel anlamda Asya, Avrupa ve Amerika borsalarındadır.
Türkiye saati göz önünde bulundurulduğunda İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Portekiz, Norveç, İsviçre, Danimarka ve Finlandiya'da borsa açılış saati 10:00'dır.
Piyasa merkezleri işlem yapılacak saatler için de belirleyicidir. Gün boyu süren işlemlerin son on dakikası kapanış aralığıdır. Günlük fiyatların hesaplamaları bu kapanış aralığında yapılan işlemler baz alınarak yapılır.
Amerika kıtasında borsa açılış saatleri ülkemizin saatine göre şu şekildedir:
Amerika kıtası için borsa kapanış saatleri Türkiye saati ile şu şekildedir:
Asya kıtası için Türkiye saati ile açılış ve kapanış saatleri şunlardır:
Çin borsasında ülkemiz saatine göre 04:30 – 11:00 saatleri arasında işlem yapılır.
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