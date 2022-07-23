Piyasalarda işlem saatleri nedir? ABD borsaları ve dünya borsaları açılış ve kapanış saati nedir?

Borsada tatil günleri hariç her gün işlem yapılır. Sabah saatlerinde açılan borsalarda akşam mesai saati bitimine kadar işlem yapılması mümkündür. Ülkelerin yerel saatlerine ve tatil günlerine göre işlem saatlerinde değişiklik olabilir. Foreks olarak bilinen uluslararası döviz piyasalarında çoğunluk olarak yabancı paralar alınıp satılır. Bu sebeple takip edilen yabancı ülkelerin borsa işlem saatlerini de bilmek gerekir.

Piyasalarda işlem saatleri nedir?

Ülkelere göre değişiklik gösteren işlem gün ve saatleri bayram, resmi tatil ve hafta sonları dışında her gün etkindir. İşlem saatleri, piyasalardaki fiyat tekliflerinin dağılımını etkin bir şekilde sağlama işlevini üstlenir. Bu sebeple takibi önemlidir.

Borsa kaçta açılıyor?

Diğer ülkelerin menkul kıymetler borsaları da Türkiye saatine göre hesaplanarak takip edilir. Ülkemizdeki menkul kıymetler borsası sabah saat 09:40 civarı açılır. Açılış saati olan 09:40'tan itibaren emir toplama işlemi yapılır. Bu işlem 15 dakika kadar sürer. Eşleştirme ya da fiyat belirlemek için ise 10:00'a kadar süre tanınır. Öğlen 13:00'a kadar da sürekli işlem yapılabilir.

Borsa kaçta kapanıyor?

Borsa işlemleri 18:05'te sona erer. Kapanış saatleri de ülkelere göre değişiklik gösterir. Etkin bir takip için anlık hareketliliği takip etmek gerekir. Bu sebeple borsaların açılış ve kapanış saatlerine hakim olunmalıdır.

Dünya borsaları açılış saati nedir?

Uluslararası alanda yatırım yapan kişiler işlem yapmak istedikleri kıtalara ve ülkelere göre olan değişiklikleri takip etmelidir. En büyük hisse piyasaları küresel anlamda Asya, Avrupa ve Amerika borsalarındadır.

Türkiye saati göz önünde bulundurulduğunda İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Portekiz, Norveç, İsviçre, Danimarka ve Finlandiya'da borsa açılış saati 10:00'dır.

Dünya borsaları kapanış saati nedir?

Piyasa merkezleri işlem yapılacak saatler için de belirleyicidir. Gün boyu süren işlemlerin son on dakikası kapanış aralığıdır. Günlük fiyatların hesaplamaları bu kapanış aralığında yapılan işlemler baz alınarak yapılır.

ABD borsaları açılış saati nedir?

Amerika kıtasında borsa açılış saatleri ülkemizin saatine göre şu şekildedir:

New York Borsası: 16:30

Kanada: 17:30

Nasdaq: 16:30

ABD borsaları kapanış saati nedir?

Amerika kıtası için borsa kapanış saatleri Türkiye saati ile şu şekildedir:

Kanada: 00:00

New York: 23:00

Nasdaq: 23:00

Asya piyasaları kaçta açılıyor?

Asya kıtası için Türkiye saati ile açılış ve kapanış saatleri şunlardır:

Japonya: 04:00 – 10:00

Hong Kong: 04:00 – 10:00

Çin borsası kaçta açılıyor?

Çin borsasında ülkemiz saatine göre 04:30 – 11:00 saatleri arasında işlem yapılır.



