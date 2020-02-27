FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 27.02.2020 09:48 | Son Güncelleme

Küresel piyasaların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle negatif seyri devam ederken, bugünün veri gündeminde ABD ekonomisinin büyümesi öne çıkıyor.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Gündemin odağındaki yerini koruyan Kovid-19 salgınında can kayıpları, vaka sayıları ve görüldüğü ülkeler artmaya devam ediyor. Çin'de son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybederken, 433 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Çin'deki yeni vaka sayısındaki artış hızı yavaşlasa da Güney Kore'deki hızlı artışın yanı sıra İran ve İtalya'nın ardından Brezilya ve Yunanistan başta olmak üzere başka ülkelerde de yeni vakaların görülmesi endişelerin devam etmesine neden oluyor.

Salgının insani tarafı yanında ekonomiye olumsuz etkileri ise daha güçlü sesle tartışılıyor. Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini askıya alması ve birçok uluslararası fuarın iptal edilmesi, ticaret tarafında önemli sorunların görülebileceğine işaret ediyor.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kovid-19 konusunda açıklama yapacağı haberi ile pay piyasalarında sınırlı da olsa toparlanmalar görülmesine karşın konuşmanın çözüm ile ilgili yeni bir bilgi içermemesi piyasalarda hayal kırıklığına neden oldu.

Trump, Kovid-19 konusunda uzmanlarla çalışması için Başkan Yardımcısı Mike Pence'i görevlendirdiğini belirterek, önceliklerinin ABD halkının sağlığı ve güvenliği olduğunu, ilk günden bu yana gerekli önlemleri aldıklarını, hastalığın yayılması durumunda yapılması gerekenler konusunda hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Dün Trump'ın konuşması öncesinde kapanan New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,46 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,17 değer kazandı. Bugünkü vadeli işlemlerde ise ABD endeks sözleşmelerinde yüzde 2'ye yakın değer kayıpları görülüyor.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,44, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

Bugün Çin hariç Asya borsalarında düşüşler etkili olurken, altının ons fiyatı güvenli liman alımlarıyla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı ise küresel ekonomiye ilişkin olumsuz beklentilerle yüzde 1,5 değer kaybetti.

Güney Kore Merkez Bankası, bugünkü toplantısında, beklentilerin aksine yüzde 1,25 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi. Politika faizinin yüzde 1,00'e düşürülmesi beklenirken, Güney Kore Merkez Bankası'nın şubat ayı toplantısını pas geçmesine karşın Güney Kore wonunun dolar karşısında değer kaybetmesi dikkati çekti. Kovid-19 salgınında vaka sayısının en hızlı arttığı ülkelerden olan Güney Kore'de piyasalardaki negatif havanın devam ettiği görülüyor.

Yurt içinde, dün tepki alımlarının güçlenmesi ile toparlanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 artışla 115.171,27 puandan tamamladı. Yükseliş eğilimini sürdürerek dün yüzde 0,15 artışla 6,1528'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1610 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Suriye'deki gelişmeler ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, veri gündeminde ise ABD'nin 4'üncü çeyrek GSYH verisinin öne çıktığını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin destek, 117.200'ün direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 6,1850'nin güçlü direnç olarak dikkati çektiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı ekonomik güven endeksi

13.00 Avro bölgesi, şubat ayı ekonomik güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, 2019 yılı 4. çeyrek GSYH

16.30 ABD, ocak ayı dayanıklı mal siparişleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 ABD, ocak ayı bekleyen konut satışları

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Piyasaların gözü TCMB Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarındaPiyasaların gözü TCMB Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarında
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa, Küresel piyasa, Kovid-19,

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak

İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına açıklama

Gram ve çeyrek altında son durum

Gram ve çeyrek altında son durum

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Borsada sert düşüş! Kayıp yüzde 3'ü geçti

Borsada sert düşüş! Kayıp yüzde 3'ü geçti

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Piyasaların gözü bu akşamda

Piyasaların gözü bu akşamda

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor

Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor

Piyasaların gözü TCMB Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarında

Piyasaların gözü TCMB Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarında

Galatasaray hisseleri derbi sonrası tavan oldu

Galatasaray hisseleri derbi sonrası tavan oldu

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 3'e yaklaştı

Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 3'e yaklaştı

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.