Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Gündemin odağındaki yerini koruyan Kovid-19 salgınında can kayıpları, vaka sayıları ve görüldüğü ülkeler artmaya devam ediyor. Çin'de son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybederken, 433 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Çin'deki yeni vaka sayısındaki artış hızı yavaşlasa da Güney Kore'deki hızlı artışın yanı sıra İran ve İtalya'nın ardından Brezilya ve Yunanistan başta olmak üzere başka ülkelerde de yeni vakaların görülmesi endişelerin devam etmesine neden oluyor.

Salgının insani tarafı yanında ekonomiye olumsuz etkileri ise daha güçlü sesle tartışılıyor. Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini askıya alması ve birçok uluslararası fuarın iptal edilmesi, ticaret tarafında önemli sorunların görülebileceğine işaret ediyor.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kovid-19 konusunda açıklama yapacağı haberi ile pay piyasalarında sınırlı da olsa toparlanmalar görülmesine karşın konuşmanın çözüm ile ilgili yeni bir bilgi içermemesi piyasalarda hayal kırıklığına neden oldu.

Trump, Kovid-19 konusunda uzmanlarla çalışması için Başkan Yardımcısı Mike Pence'i görevlendirdiğini belirterek, önceliklerinin ABD halkının sağlığı ve güvenliği olduğunu, ilk günden bu yana gerekli önlemleri aldıklarını, hastalığın yayılması durumunda yapılması gerekenler konusunda hazırlıklı olduklarını ifade etti.