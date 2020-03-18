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Piyaslarda neler bekleniyor? Gözler ekonomi teşviklerinde

BORSA HABERLERİ  | 18.03.2020 09:45 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler artarak devam ederken, ekonomi yönetimlerinin finansal sistemi ve ekonomiyi destekleme adımlarının etkileri takip ediliyor.

Piyaslarda neler bekleniyor? Gözler ekonomi teşviklerinde

ABD'de, West Virginia eyaletinde de Kovid-19 vakasının çıkmasının ardından salgın ülkedeki 50 eyaletin hepsine yayılırken, vaka sayısı 6 bin 362, ölü sayısı ise 108'e yükseldi.

Salgının yayılma hızındaki artış sonrası ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, salgının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik çok önemli bir ekonomik teşvik planı üzerinde çalıştıklarını ve planın bugün Senato'ya sunulacağını duyurdu.

ABD Merkez Bankası da (Fed) hanehalkı ve işletmelerin kredi ihtiyaçlarını desteklemek için Piyasa Yapıcılara Tanınan Kredi Kolaylığı (PDCF) uygulamasını başlatacağını bildirdi. Fed'den yapılan açıklamada, 2008 küresel finansal krizi sırasında piyasa yapıcılara yeni bir likidite penceresi açmak amacıyla hayata geçirilen uygulamanın, piyasaları destekleyeceği ve işletmelerle hanehalkına kredi olanağı sağlayacağı kaydedildi.

Dün New York borsası, ekonomi yönetiminin destek adımlarının pozitif etkisi ve tepki alımlarıyla hızlı bir şekilde yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 5,2, S&P 500 endeksi yüzde 6 ve Nasdaq endeksi yüzde 6,2 değer kazanırken, dolar endeksi yüzde 1,4 yükselerek 99,5'e çıktı.

Avrupa tarafında, dün Avrupa Birliği (AB) liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacağı seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.

Dün gerçekleştirilen telekonferansın ardından açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi ülke liderlerinin Kovid-19 ile mücadele kapsamında dış sınırların kapatılması, ekonominin desteklenmesi, ortak kamu alımları yapılması ve araştırmaların desteklenmesini içeren paketleri kabul ettiklerini söyledi.

Von der Leyen, salgının ekonomik etkilerinin "aşırı ciddi" olduğuna işaret ederek, vatandaşları ve ekonomileri virüsün etkilerinden korumak için gerekli bütün adımların atılacağını kaydetti.

Söz konusu gelişmeler ve özellikle İtalya, Fransa ve İspanya'da salgına karşı alınan sert önlemlerden destek bulan borsalarda dün pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,3, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,8 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,7 yükseliş kaydetti.

Analistler, Avrupa'da vaka ve ölüm sayısının hala hızlı bir şekilde arttığını belirterek, teşviklerden destek bulan piyasaların, haber kaynaklı sert dalgalanmalarına devam edebileceğini bildirdi.

ABD ve Avrupa borsalarının dünkü pozitif seyri bugüne taşınamadı. Vadeli işlemlerde ABD endeks kontratları yaklaşık yüzde 4 değer kaybederken, Asya borsaları da negatif seyrediyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,9 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün 82.000 puanın altına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi ve finansal piyasaları desteklemek için alınan tedbirlerin etkisiyle kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti.

BIST 100 endeksi, dün bir önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kaybederek günü 86.777,69 puandan tamamladı. Dün 6,50 sınırına kadar çıkması sonrası düşüşe geçen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,43 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, korku endeksi olarak nitelendirilen VIX endeksinin, dün 83,6 ile zirveyi görmesinin ardından hafif gerilese de hala 76 ile piyasalarda aşırı oynaklığa işaret ettiğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 80.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, dolar/TL'de 6,50'nin önemli direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonu

13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, şubat ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
Küresel piyasalar, Kovid-19,

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