Piyaslarda neler bekleniyor? Gözler ekonomi teşviklerinde

ABD'de, West Virginia eyaletinde de Kovid-19 vakasının çıkmasının ardından salgın ülkedeki 50 eyaletin hepsine yayılırken, vaka sayısı 6 bin 362, ölü sayısı ise 108'e yükseldi.

Salgının yayılma hızındaki artış sonrası ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, salgının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik çok önemli bir ekonomik teşvik planı üzerinde çalıştıklarını ve planın bugün Senato'ya sunulacağını duyurdu.

ABD Merkez Bankası da (Fed) hanehalkı ve işletmelerin kredi ihtiyaçlarını desteklemek için Piyasa Yapıcılara Tanınan Kredi Kolaylığı (PDCF) uygulamasını başlatacağını bildirdi. Fed'den yapılan açıklamada, 2008 küresel finansal krizi sırasında piyasa yapıcılara yeni bir likidite penceresi açmak amacıyla hayata geçirilen uygulamanın, piyasaları destekleyeceği ve işletmelerle hanehalkına kredi olanağı sağlayacağı kaydedildi.

Dün New York borsası, ekonomi yönetiminin destek adımlarının pozitif etkisi ve tepki alımlarıyla hızlı bir şekilde yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 5,2, S&P 500 endeksi yüzde 6 ve Nasdaq endeksi yüzde 6,2 değer kazanırken, dolar endeksi yüzde 1,4 yükselerek 99,5'e çıktı.