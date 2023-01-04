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Pozitif uyumsuzluk nedir? Borsada pozitif uyumsuzluk ne demek?

26.12.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa ve finans alanında kullanılan göstergelerde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Bunlardan en önemlisi de fiyat-gösterge arasında gözlenen uyumsuzluklardır. İki durumun birbirini desteklemediğini karşılamak için kullanılan uyumsuzluk kelimesi, piyasada da bir fiyatın artması ya da azalması esnasında indikatörün ters yönde çalıştığını ifade eder. Pozitif ve negatif uyumsuzluk şeklinde karşımıza çıkan bu indikatörlerden pozitif uyumsuzluk nedir?

Pozitif uyumsuzluk nedir? Borsada pozitif uyumsuzluk ne demek?

İçindekiler

  • Pozitif uyumsuzluk nedir?
  • Borsada pozitif uyumsuzluk ne demek?
  • RSI pozitif uyumsuzluk formülü nedir?
  • Borsada negatif ve pozitif uyumsuzluklar nelerdir?

Pozitif uyumsuzluk borsada oldukça popüler olan bir terimdir. Bu terim fiyatların azalmasından indikatör beraberliğinde dile getirilir. İndikatör fiyatların azalmasına destek olur ve bununla eş zamanlı olarak yükselişe geçer. Borsada hisse senetlerinin ya da fiyat değerlerinin yükseldiği ya da düştüğünü gösterdiğinde MACD, RSI gibi en sık kullanımı tercih edilen indikatörler bunun tersi şeklinde yorum yaparlarsa burada uyumsuzluk ortaya çıkar. Buna göre pozitif uyumsuzluk ne demek?

Pozitif uyumsuzluk nedir?

İngilizce karşılığı "Pozitive Divergence" olan pozitiflik uyumsuzluk, fiyatın düşmesinin devamıyla desteklenerek artarsa pozitif uyumsuzluk meydana gelir. Fiyatların düşüşü ile beraber ters orantılı şekilde gerçekleşmektedir. İndikatör bu durumda gerçekleşmektedir. Hisse senetleri fiyatlar düşerken indikatör buna uyum sağlamakta ve yükselişe geçmektedir.

Borsada pozitif uyumsuzluk ne demek?

Bir hisse senedinin fiyatının dibi görmesiyle beraber göstergelerin yükselmesi borsada pozitiflik terimi ile dile getirilir. Hisse senetleri düşüşteyken kendini belli eden ipuçları ve belirtiler bu senetlerin yeniden yükselişe geçeceğini anlatmaktadır. Bu işaretler sonucunda satın almalar gerçekleşir. Böylelikle borsada pozitif uyumsuzluk meydana gelir. Bu terim gün içi alım satımlarda oldukça büyük önem taşımaktadır. Pozitif uyumsuzluklar temel olarak fiyatların bir düşüş trendinde olduğunu gösterir. Yani her yeni fiyat çizgisinde, dip noktaların daha aşağıda oluştuğu durumlarda bu uyumsuzluk söz konusudur.

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RSI pozitif uyumsuzluk formülü nedir?

RSI pozitif uyumsuzluk formülü paritenin değerinin düşmesiyle RSI değerinin artmasıdır. Borsada negatif ve pozitif uyumsuzluklar düşüş trendinin döneceğine işaret eder. Pozitif uyumsuzluklar diplerde meydana gelir ve pozitif uyumsuzluk olan ürünün alınması gerekmektedir. Fiyat yukarı yönlü ilerlerken, RSI aşağı yönlü hareket ediyorsa bu bir negatif uyumsuzluktur bu da yükseliş trendinin döneceğine işaret eder. Kendini belli eden bu işaretlerle alımlar tekrardan yapılarak borsada pozitif uyumsuzluk gerçekleştirilir. Hisse senedi fiyatlarının düşmesi ve duruma bağlı olarak gerçekleşen indikatör üzerinden yükselişle geçmesidir. Bu durum borsada paralel şeklinde ifade edilmektedir.

Borsada negatif ve pozitif uyumsuzluklar nelerdir?

Yatırım alanındaki stratejilerde veya teknik analizde yatırımcıların işini basitleştiren değerler PU ve NU’dur. PU ve NU analizi de bir yatırım için doğru kararlar verebilmek adına önemli bir konudur. Pozitif ve negatif uyumsuzluk, bir hisse payının veya bir kripto paranın fiyatlarında dip ya da tepe yaparken göstergelerin tersi yönde olması durumudur.

RSI indikatöründe pozitif ve negatif uyumsuzluk görülebilir. Eğer RSI yukarı yönlü ve buna nazaran fiyat aşağı yönlüyse bu pozitif uyumsuzluktur. Düşüş trendinin döneceğine karşılık bir işarettir. Pozitif uyumsuzluk olan varlıklarda "al" sinyali verilebilir. Bunun yanı sıra MACD indikatöründe de pozitif ve negatif uyumsuzluk görülür. MACD indikatöründeki pozitif uyumsuzluk, MACD göstergesi fiyat göstergesinde oluşan iki fiyat düşüşünün, dip noktadan daha yüksekte iki dip seviyesi oluşturduğunda meydana gelir. Uzun vadeli eğilim hâlâ pozitif olduğunda geçerli olan bir yükseliş sinyalidir.

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uyumsuzluk

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