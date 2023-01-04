Negatif uyumsuzluk nedir? Borsada negatif uyumsuzluk ne demek?

Borsalarda hisse senetlerinin ya da kripto paralarının fiyat değerlerinde düşüş ve yükselişleri gösterirken en sok kullanılan MACD ve RSI gibi indikatörlerde zıddı yorumu yapılıyorsa bir uyumsuzluk vardır. Bu uyumsuzluklar "pozitif uyumsuzluk" ve "negatif uyumsuzluk" olarak iki farklı uyumsuzluk şeklinde gösterilir. Yorumlanan bu uyumsuzluklara, boğa ve ayı tuzaklarının bir çeşidi de denebilir. Örnek vermek gerekirse, yükselişe geçmesi beklenen bir hisse senedinde yüklü bir satım varsa fiyat aşağı yönlü olması gerekir. Ancak RSI ve MACD gibi indikatörler bunun yukarı yönlü olmasını söylüyorsa burada bir uyumsuzluk vardır.

Negatif uyumsuzluk nedir?

Negatif uyumsuzluk, pozitif uyumsuzluk ile zıt anlamlı bir terimdir. Pozitif uyumsuzluktaki gibi yatırımcıların nasıl hareketler de bulunması gerektiğini anlatır. Hisse sendi ya da coin gibi bir emtiaya yatırımdan önce pozitif uyumsuzluk ve negatif uyumsuzluk değerlendirmesi yapılır. Negatif uyumsuzluk, bir fiyat tepe noktaya çıkarken teknik gösterge ile tepe noktanın aşağıda gerçekleşmesi ile olur. Yatırım aracının fiyat yükselişini ve ardından tekrar düşüşe geçişini haber verir. Yatırımcılar elinde bulunan kripto paraları negatif uyumsuzluğa göre satarlar ve bu durumda kazanç elde edebilirler.

Borsada negatif uyumsuzluk ne demek?

Hisse senedi, coin vs. üzerinde oluşan ve yükseliş trendinin kısa sürmesi durumunda zirve noktada olan değer kısa sürebilir. Daha sonra düşüş trendi yani negatif uyumsuzluk olarak devreye girebilir. Hisse senedi veya kripto paranın fiyatı yükseliyor olsa da indikatörler de bu yükselişin tam tersini ifade edebilir. Borsada negatif uyumsuzlukta bir manipülasyon söz konusu olabilir. Yani fiyat yükseliyorsa ve indikatörler bunun tam tersi şeklinde gösteriyorsa sonuç olarak yükseliş çok uzun sürmeyebilir ve ciddi bir oranda düşüş meydana gelebilir.

RSI negatif uyumsuzluk formülü nedir?

Belirli bir zaman aralığındaki kapanış değerlerini bu zaman aralığından bir önceki kapanış değeriyle kıyaslayarak hesaba alınan ve kısa ya da orta dönemli trendin yönüyle ilgili tahminde bulunmayı sağlayan bir göstergedir. RSI negatif uyumsuzluk, paritenin yüksek olmasına rağmen RSI’nın düşük olmasıdır. Bu durum paritenin hızlı bir şekilde düşüşe geçeceğini gösterir ve sat sinyali verebilir. Parite bir önceki ile aynı değerde görünmesine rağmen RSI daha düşük ise negatif uyumsuzluk vardır ve bu uyumsuzluğun olduğu varlıkları almak riskli olabilir.

Borsada negatif ve pozitif uyumsuzluklar nelerdir?

Fiyatın düşmesi ile ters orantılı gerçekleşen bir durumdur. Bu durum indikatör kapsamında meydana gelir. Hisse senetleriyle fiyatlar düşüş hâlindeyken indikatör bu duruma uyum sağlar ve yükseliş gösterir. Herhangi bir hisse senedinin fiyatının aşağı düşmesi ile göstergelerin tepe noktaya çıkması durumu borsada pozitiflik olarak algılanır.

Genellikle hisse senetlerinde düşüş meydana gelirken öne çıkan belirtiler ya da ipuçları ile bu hisse senetlerinin tekrar yükseleceğini belirtir. Bu işaretler ile tekrar alımlar yapılır ve borsada pozitif uyumsuzluk gerçekleşmiş olur. Hisse senedi fiyatlarının düşmesi ile bu duruma bağlı olarak indikatör üzerinden yükselişle gerçekleşmesidir. Borsada bu duruma paralel şeklinde ifade kullanılır. Trend değişimleri takip etmek ve tespit etmek için kullanılan negatif ve pozitif uyumsuzluklar teknik göstergeler ile kullanılır.

RSI ve MACD teknik göstergeleri ile kullanılan negatif ve pozitif uyumsuzluk analizinde hisse fiyatı dibi gösterirken teknik gösterge dip seviyeleri göstermiyorsa hisse pozitif uyumsuzluk, tam tersi ise negatif uyumsuzluktur. Yani fiyatlar zirve noktalara ulaşmışken teknik gösterge de önceki zirveyi geçmiyor ise ve sürekli düşüyorsa burada negatif uyumsuzluk söz konusudur.



