FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Negatif uyumsuzluk nedir? Borsada negatif uyumsuzluk ne demek?

Negatif uyumsuzluk nedir? Borsada negatif uyumsuzluk ne demek?

26.12.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa ve finans alanında işlem yaparken pek çok gösterge kullanırız. Bu göstergelerde gözetilen bazı önemli hususlar bulunur. Fiyat-gösterge arasında yaşanan uyumsuzluklar da bu hususlardan en önemlisidir. Eğer iki şey birbirini desteklemiyorsa bu durum için uyumsuzluk yaşanıyor diyebilir. Aynı durum borsa piyasası için de geçerlidir. Piyasadaki fiyatların yükseliş ve azalış sırasında göstergenin farklı değer göstermesi uyumsuzluktur. Uyumsuzluklardan biri olan negatif uyumsuzluk nedir?

Negatif uyumsuzluk nedir? Borsada negatif uyumsuzluk ne demek?

İçindekiler

  • Negatif uyumsuzluk nedir?
  • Borsada negatif uyumsuzluk ne demek?
  • RSI negatif uyumsuzluk formülü nedir?
  • Borsada negatif ve pozitif uyumsuzluklar nelerdir?

Borsalarda hisse senetlerinin ya da kripto paralarının fiyat değerlerinde düşüş ve yükselişleri gösterirken en sok kullanılan MACD ve RSI gibi indikatörlerde zıddı yorumu yapılıyorsa bir uyumsuzluk vardır. Bu uyumsuzluklar "pozitif uyumsuzluk" ve "negatif uyumsuzluk" olarak iki farklı uyumsuzluk şeklinde gösterilir. Yorumlanan bu uyumsuzluklara, boğa ve ayı tuzaklarının bir çeşidi de denebilir. Örnek vermek gerekirse, yükselişe geçmesi beklenen bir hisse senedinde yüklü bir satım varsa fiyat aşağı yönlü olması gerekir. Ancak RSI ve MACD gibi indikatörler bunun yukarı yönlü olmasını söylüyorsa burada bir uyumsuzluk vardır.

Negatif uyumsuzluk nedir?

Negatif uyumsuzluk, pozitif uyumsuzluk ile zıt anlamlı bir terimdir. Pozitif uyumsuzluktaki gibi yatırımcıların nasıl hareketler de bulunması gerektiğini anlatır. Hisse sendi ya da coin gibi bir emtiaya yatırımdan önce pozitif uyumsuzluk ve negatif uyumsuzluk değerlendirmesi yapılır. Negatif uyumsuzluk, bir fiyat tepe noktaya çıkarken teknik gösterge ile tepe noktanın aşağıda gerçekleşmesi ile olur. Yatırım aracının fiyat yükselişini ve ardından tekrar düşüşe geçişini haber verir. Yatırımcılar elinde bulunan kripto paraları negatif uyumsuzluğa göre satarlar ve bu durumda kazanç elde edebilirler.

Borsada negatif uyumsuzluk ne demek?

Hisse senedi, coin vs. üzerinde oluşan ve yükseliş trendinin kısa sürmesi durumunda zirve noktada olan değer kısa sürebilir. Daha sonra düşüş trendi yani negatif uyumsuzluk olarak devreye girebilir. Hisse senedi veya kripto paranın fiyatı yükseliyor olsa da indikatörler de bu yükselişin tam tersini ifade edebilir. Borsada negatif uyumsuzlukta bir manipülasyon söz konusu olabilir. Yani fiyat yükseliyorsa ve indikatörler bunun tam tersi şeklinde gösteriyorsa sonuç olarak yükseliş çok uzun sürmeyebilir ve ciddi bir oranda düşüş meydana gelebilir.

İlginizi Çekebilir

Pozitif uyumsuzluk nedir?

Pozitif uyumsuzluk nedir?

 Teknik analizde kullanılan temel indikatörler nelerdir?

Teknik analizde kullanılan temel indikatörler nelerdir?

200 günlük hareketli ortalama indikatörü nedir?

200 günlük hareketli ortalama indikatörü nedir?

 İndikatör çeşitleri nelerdir?

İndikatör çeşitleri nelerdir?

RSI negatif uyumsuzluk formülü nedir?

Belirli bir zaman aralığındaki kapanış değerlerini bu zaman aralığından bir önceki kapanış değeriyle kıyaslayarak hesaba alınan ve kısa ya da orta dönemli trendin yönüyle ilgili tahminde bulunmayı sağlayan bir göstergedir. RSI negatif uyumsuzluk, paritenin yüksek olmasına rağmen RSI’nın düşük olmasıdır. Bu durum paritenin hızlı bir şekilde düşüşe geçeceğini gösterir ve sat sinyali verebilir. Parite bir önceki ile aynı değerde görünmesine rağmen RSI daha düşük ise negatif uyumsuzluk vardır ve bu uyumsuzluğun olduğu varlıkları almak riskli olabilir.

Borsada negatif ve pozitif uyumsuzluklar nelerdir?

Fiyatın düşmesi ile ters orantılı gerçekleşen bir durumdur. Bu durum indikatör kapsamında meydana gelir. Hisse senetleriyle fiyatlar düşüş hâlindeyken indikatör bu duruma uyum sağlar ve yükseliş gösterir. Herhangi bir hisse senedinin fiyatının aşağı düşmesi ile göstergelerin tepe noktaya çıkması durumu borsada pozitiflik olarak algılanır.

Genellikle hisse senetlerinde düşüş meydana gelirken öne çıkan belirtiler ya da ipuçları ile bu hisse senetlerinin tekrar yükseleceğini belirtir. Bu işaretler ile tekrar alımlar yapılır ve borsada pozitif uyumsuzluk gerçekleşmiş olur. Hisse senedi fiyatlarının düşmesi ile bu duruma bağlı olarak indikatör üzerinden yükselişle gerçekleşmesidir. Borsada bu duruma paralel şeklinde ifade kullanılır. Trend değişimleri takip etmek ve tespit etmek için kullanılan negatif ve pozitif uyumsuzluklar teknik göstergeler ile kullanılır.

RSI ve MACD teknik göstergeleri ile kullanılan negatif ve pozitif uyumsuzluk analizinde hisse fiyatı dibi gösterirken teknik gösterge dip seviyeleri göstermiyorsa hisse pozitif uyumsuzluk, tam tersi ise negatif uyumsuzluktur. Yani fiyatlar zirve noktalara ulaşmışken teknik gösterge de önceki zirveyi geçmiyor ise ve sürekli düşüyorsa burada negatif uyumsuzluk söz konusudur.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 196,57 değer kazandı: "Yıl sonunda bu fiyatlar çok komik gelebilir"Yüzde 196,57 değer kazandı: "Yıl sonunda bu fiyatlar çok komik gelebilir"
Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurduEmekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplamaEMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama
Anahtar Kelimeler:
uyumsuzluk

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Asgari ücret 8.500 TL oldu, fırsatçıların eski alışkanlıkları geri döndü!

Asgari ücret 8.500 TL oldu, fırsatçıların eski alışkanlıkları geri döndü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.