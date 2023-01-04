FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Teknik analizde kullanılan temel indikatörler nelerdir? Borsada hangi göstergeler kullanılır?

Teknik analizde kullanılan temel indikatörler nelerdir? Borsada hangi göstergeler kullanılır?

25.12.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finans ve borsa ile ilgili alanlarda bulunan ya da aktif yatırımda bulunan kişilerin bilmesi ve takip etmesi gereken pek çok terim bulunur. Bu terimlerin bilinmesi daha uygun alım satım yapılması, piyasanın düzenli bir şekilde takip edilmesi ve ilerisi için mantıklı tahminlerde bulunmak açısından oldukça önemlidir. İndikatör kavramı bu alanda kullanılan terimlerden biridir. Teknik analizde kullanılan temel indikatörler nelerdir ve en çok hangi indikatörler kullanılmaktadır?

Teknik analizde kullanılan temel indikatörler nelerdir? Borsada hangi göstergeler kullanılır?

Teknik indikatörler yatırım için kullanılan bir aracın fiyat değişiklikleri hakkında bilgi sağlamak amacıyla kullanılır. Kısa ya da uzun vadeli yatırımlarda tercih edilen pek çok indikatör yer alır. Alım satım işlemleriyle uğraşanlar için bu indikatörler piyasa durumunu görmede, alım ve satımla ilgili ipuçlarını takip etmede kullanılır. Yatırımcılar, kullanımı daha basit olan ve güvenilir sonuçlar veren indikatörleri tercih edebilirler.

Teknik analizde kullanılan temel indikatörler nelerdir?

Yatırımcıların alım-satım sırasında yapacağı işlemler hakkında karar vermede teknik analiz göstergeleri kullanırlar. Bazı teknik analiz göstergeleri kullanım kolaylığı sağlaması sayesinde daha fazla kullanılabilir. Teknik analizde kullanılan temel indikatörler şu şekildedir:

  • Göreceli Güç Endeksi (RSI): Bir yatırımsal değerin ne sıklıkta alındığını ya da satıldığını belirten bir momentum indikatörüdür.
  • Hareketli Ortalama (MA): Piyasada bulunan mevcut yönelimin hangi yönde olduğunu gösterir.
  • Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD): Farklı iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi belirtir ve bir varlığın ivmesini görmek adına tercih edilir.
  • Stokastik RSI (StokRSI): Bir emtianın fazla alım veya fazla satım durumlarını belirtmek adına tercih edilen bir tür ivme osilatörü olarak kabul görür.
  • Bollinger Bantları (BB): Fazla alım ya da satım davranışlarıyla birlikte piyasanın değişkenliğini de belirtir.

İlginizi Çekebilir

İndikatör nedir?

İndikatör nedir?

 İndikatör çeşitleri nelerdir?

İndikatör çeşitleri nelerdir?

 200 günlük hareketli ortalama indikatörü nedir?

200 günlük hareketli ortalama indikatörü nedir?

Yatırımcıların bilmesi gereken indikatörler hangileridir?

Kullanım açısında kolaylığı bulunmasının yanı sıra güvenilir ve hedefe yönelik olma gibi yararı da bulunan indikatörlerden, yatırımcılar tarafından bilinmesi önem taşıyan indikatörler bulunur. Bu indikatörler borsada kullanılan göstergeler olarak da kullanılır. Yatırımcıların bilmesi gereken indikatörler temel olarak şu şekildedir:

  • Hareketli Ortalama (MA) İndikatörü
  • Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) İndikatörü
  • Relatif Güç Endeksi (RSI)
  • Commodity Channel Index (CCI)
  • Bollinger Bantları

En çok kullanılan indikatörler nelerdir?

Bir varlıkla ilgili olarak fiyat analizi yapılırken fiyatın ne tarafa yöneliyor olabileceği ile ilgili yatırımcıların bilgi edinmesini sağlayan araçlar olan indikatörler, borsada yaygın olarak kullanılır. Piyasada yer alan pek çok indikatör bulunur. Bunlardan en çok kullanılan indikatörler şu şekildedir:

  • Hareketli Ortalamalar
  • MACD İndikatörü
  • Parabolic SAR İndikatörü
  • CCI İndikatörü
  • Süpertrend İndikatörü
  • RSI İndikatörü
  • Momentum İndikatörü
  • Bollinger Bantları

Bu indikatörler, pek çok sebepten dolayı borsada kullanılan göstergeler olarak en çok tercih edilen indikatörler olarak karşımıza çıkmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 196,57 değer kazandı: "Yıl sonunda bu fiyatlar çok komik gelebilir"Yüzde 196,57 değer kazandı: "Yıl sonunda bu fiyatlar çok komik gelebilir"
Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurduEmekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplamaEMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama
Anahtar Kelimeler:
indikatör teknik analiz

En Çok Okunan Haberler

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

Asgari ücret 8.500 TL oldu, fırsatçıların eski alışkanlıkları geri döndü!

Asgari ücret 8.500 TL oldu, fırsatçıların eski alışkanlıkları geri döndü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.