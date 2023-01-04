Teknik analizde kullanılan temel indikatörler nelerdir? Borsada hangi göstergeler kullanılır?

Teknik indikatörler yatırım için kullanılan bir aracın fiyat değişiklikleri hakkında bilgi sağlamak amacıyla kullanılır. Kısa ya da uzun vadeli yatırımlarda tercih edilen pek çok indikatör yer alır. Alım satım işlemleriyle uğraşanlar için bu indikatörler piyasa durumunu görmede, alım ve satımla ilgili ipuçlarını takip etmede kullanılır. Yatırımcılar, kullanımı daha basit olan ve güvenilir sonuçlar veren indikatörleri tercih edebilirler.
Yatırımcıların alım-satım sırasında yapacağı işlemler hakkında karar vermede teknik analiz göstergeleri kullanırlar. Bazı teknik analiz göstergeleri kullanım kolaylığı sağlaması sayesinde daha fazla kullanılabilir. Teknik analizde kullanılan temel indikatörler şu şekildedir:
Kullanım açısında kolaylığı bulunmasının yanı sıra güvenilir ve hedefe yönelik olma gibi yararı da bulunan indikatörlerden, yatırımcılar tarafından bilinmesi önem taşıyan indikatörler bulunur. Bu indikatörler borsada kullanılan göstergeler olarak da kullanılır. Yatırımcıların bilmesi gereken indikatörler temel olarak şu şekildedir:
Bir varlıkla ilgili olarak fiyat analizi yapılırken fiyatın ne tarafa yöneliyor olabileceği ile ilgili yatırımcıların bilgi edinmesini sağlayan araçlar olan indikatörler, borsada yaygın olarak kullanılır. Piyasada yer alan pek çok indikatör bulunur. Bunlardan en çok kullanılan indikatörler şu şekildedir:
Bu indikatörler, pek çok sebepten dolayı borsada kullanılan göstergeler olarak en çok tercih edilen indikatörler olarak karşımıza çıkmaktadır.