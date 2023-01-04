Teknik analizde kullanılan temel indikatörler nelerdir? Borsada hangi göstergeler kullanılır?

Teknik indikatörler yatırım için kullanılan bir aracın fiyat değişiklikleri hakkında bilgi sağlamak amacıyla kullanılır. Kısa ya da uzun vadeli yatırımlarda tercih edilen pek çok indikatör yer alır. Alım satım işlemleriyle uğraşanlar için bu indikatörler piyasa durumunu görmede, alım ve satımla ilgili ipuçlarını takip etmede kullanılır. Yatırımcılar, kullanımı daha basit olan ve güvenilir sonuçlar veren indikatörleri tercih edebilirler.

Teknik analizde kullanılan temel indikatörler nelerdir?

Yatırımcıların alım-satım sırasında yapacağı işlemler hakkında karar vermede teknik analiz göstergeleri kullanırlar. Bazı teknik analiz göstergeleri kullanım kolaylığı sağlaması sayesinde daha fazla kullanılabilir. Teknik analizde kullanılan temel indikatörler şu şekildedir:

Göreceli Güç Endeksi (RSI): Bir yatırımsal değerin ne sıklıkta alındığını ya da satıldığını belirten bir momentum indikatörüdür.

Hareketli Ortalama (MA): Piyasada bulunan mevcut yönelimin hangi yönde olduğunu gösterir.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD): Farklı iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi belirtir ve bir varlığın ivmesini görmek adına tercih edilir.

Stokastik RSI (StokRSI): Bir emtianın fazla alım veya fazla satım durumlarını belirtmek adına tercih edilen bir tür ivme osilatörü olarak kabul görür.

Bollinger Bantları (BB): Fazla alım ya da satım davranışlarıyla birlikte piyasanın değişkenliğini de belirtir.

Yatırımcıların bilmesi gereken indikatörler hangileridir?

Kullanım açısında kolaylığı bulunmasının yanı sıra güvenilir ve hedefe yönelik olma gibi yararı da bulunan indikatörlerden, yatırımcılar tarafından bilinmesi önem taşıyan indikatörler bulunur. Bu indikatörler borsada kullanılan göstergeler olarak da kullanılır. Yatırımcıların bilmesi gereken indikatörler temel olarak şu şekildedir:

Hareketli Ortalama (MA) İndikatörü

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) İndikatörü

Relatif Güç Endeksi (RSI)

Commodity Channel Index (CCI)

Bollinger Bantları

En çok kullanılan indikatörler nelerdir?

Bir varlıkla ilgili olarak fiyat analizi yapılırken fiyatın ne tarafa yöneliyor olabileceği ile ilgili yatırımcıların bilgi edinmesini sağlayan araçlar olan indikatörler, borsada yaygın olarak kullanılır. Piyasada yer alan pek çok indikatör bulunur. Bunlardan en çok kullanılan indikatörler şu şekildedir:

Hareketli Ortalamalar

MACD İndikatörü

Parabolic SAR İndikatörü

CCI İndikatörü

Süpertrend İndikatörü

RSI İndikatörü

Momentum İndikatörü

Bollinger Bantları

Bu indikatörler, pek çok sebepten dolayı borsada kullanılan göstergeler olarak en çok tercih edilen indikatörler olarak karşımıza çıkmaktadır.



