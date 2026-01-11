FİNANS

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 12 Ocak Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

SABANCI HOLDİNG (SAHOL), 12 Ocak Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 09 Ocak Cuma 2026 kapanış verilerine göre 91,30 TL kapanış, %0,27 değişim ve 2,85 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 12 Ocak Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz
Taner Şahin

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi 09 Ocak Cuma 2026 tarihinde güne 91,35 TL’den başladı. Seans içinde 92,15 TL seviyesine yükseldi, en düşük 89,90 TL görüldü ve günü 91,30 TL’den kapattı.
SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi için 09 Ocak Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,27 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,85 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 31,34 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 91,30 TL, 91,05 TL, 90,45 TL, 92,00 TL, 90,65 TL oldu. Bu dönemde fiyat 90,45 TL – 92,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesinin 09 Ocak Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 86,66 TL, 52 günlük ortalama 83,21 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 90,00 TL ve 89,00 TL destek, 92,00 TL ve 93,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

