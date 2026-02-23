SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 24 Şubat Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi 23 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde güne 106,90 TL’den başladı. Seans içinde 107,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 105,70 TL görüldü ve günü 106,30 TL’den kapattı.

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi için 23 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,95 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,79 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 35,56 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 106,30 TL, 105,30 TL, 104,10 TL, 109,00 TL, 110,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 104,10 TL – 110,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesinin 23 Şubat Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 106,97 TL, 52 günlük ortalama 96,62 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 103,33 TL ve 100,67 TL destek, 109,33 TL ve 112,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.