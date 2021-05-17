Şampiyonluğun ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hisselerinin son durumu!

Şampiyonluk yarışı nefes kesen Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş, şampiyonluğu averaj farkı ile kazandı. Liderliğini Borsa İstanbul'da da gösteren Beşiktaş'ın hisseleri yatırımcısını da sevindirdi. Eylül ayında 5 bin liralık Beşiktaş hissesi alan bir yatırımcının parası bugün 13.500 TL'nin üzerine çıktı.

Son hafta çekişmeli geçen şampiyonluk yarışında, 3 büyükler arasında Beşiktaş hisseleri borsada da yatırımcısına en çok kazandıran takım olarak dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ HİSSELERİ ŞAMPİYONLUK SONRASI 9.70 SEVİYESİNDE AÇILDI

2020-2021 sezonunun başladığı 11 Eylül 2020 tarihinde Beşiktaş'ın hisseleri 3.59 lira seviyesinde yer alıyordu. Sezona kötü başlayan Beşiktaş, 13 Nisan tarihinde en yüksek kapanışını 13,51 lira ile yaptı. Ardından şampiyonluk yarışına katılan ve uzun süre dalgalı seyreden Beşiktaş hisseleri, yeni haftaya ise 9.70 lira seviyesinde başladı.

Sezon başında yani Eylül ayında, 5 bin liralık Beşiktaş hissesi alan bir yatırımcının parası şampiyonluk haftasında 13.509 TL'ye çıkmış oldu.

GALATASARAY HİSSELERİNDE SON DURUM

Süper Lig şampiyonluğunu averaj farkı ile kaybeden Galatasaray'ın hisseleri, sezonun başladığı tarihte 3.88 lira seviyelerindeydi.