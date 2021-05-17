Şampiyonluğun ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hisselerinin son durumu!

Şampiyonluk yarışı nefes kesen Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş, şampiyonluğu averaj farkı ile kazandı. Liderliğini Borsa İstanbul'da da gösteren Beşiktaş'ın hisseleri yatırımcısını da sevindirdi. Eylül ayında 5 bin liralık Beşiktaş hissesi alan bir yatırımcının parası bugün 13.500 TL'nin üzerine çıktı.
Son hafta çekişmeli geçen şampiyonluk yarışında, 3 büyükler arasında Beşiktaş hisseleri borsada da yatırımcısına en çok kazandıran takım olarak dikkat çekti.
2020-2021 sezonunun başladığı 11 Eylül 2020 tarihinde Beşiktaş'ın hisseleri 3.59 lira seviyesinde yer alıyordu. Sezona kötü başlayan Beşiktaş, 13 Nisan tarihinde en yüksek kapanışını 13,51 lira ile yaptı. Ardından şampiyonluk yarışına katılan ve uzun süre dalgalı seyreden Beşiktaş hisseleri, yeni haftaya ise 9.70 lira seviyesinde başladı.
Sezon başında yani Eylül ayında, 5 bin liralık Beşiktaş hissesi alan bir yatırımcının parası şampiyonluk haftasında 13.509 TL'ye çıkmış oldu.
Süper Lig şampiyonluğunu averaj farkı ile kaybeden Galatasaray'ın hisseleri, sezonun başladığı tarihte 3.88 lira seviyelerindeydi.
Şampiyonluk haftasına 3 .54 TL seviyesinde giren GSRAY hisseleri, şampiyonun belli olmasının ardından yeni haftaya 3.28 lira seviyesinde başladı.
Sezon başında 5 bin liralık Galatasaray hissesi alan bir yatırımcının parası bugün itibarıyla 4.226 TL seviyesine inmiş oldu.
Sezon başına 39.90 lira seviyelerinde başlayan FENER hisseleri, nisan ayının sonrasında düşüşe geçerek şampiyonluk haftasına 23.52 liradan başladı.
Şampiyonun belli olmasının ardından Fenerbahçe hisseleri, yeni haftaya ise 22.80 seviyesinde başladı.
Sezon başında 5 bin liralık Fenerbahçe hissesi alan bir yatırımcının parası bugün itibarıyla 2.857 TL seviyesine inmiş oldu.
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