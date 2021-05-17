FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Şampiyonluğun ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hisselerinin son durumu!

Şampiyonluğun ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hisselerinin son durumu!

17.05.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz cumartesi günü Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, aynı üstünlüğü Borsa İstanbul'da da kurdu. Sezon başına 3.59 lira seviyesinde başlayan BJKAS hisseleri bugün 9.70 lira seviyesinde yeni haftaya başladı.

Şampiyonluğun ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hisselerinin son durumu!

Şampiyonluk yarışı nefes kesen Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş, şampiyonluğu averaj farkı ile kazandı. Liderliğini Borsa İstanbul'da da gösteren Beşiktaş'ın hisseleri yatırımcısını da sevindirdi. Eylül ayında 5 bin liralık Beşiktaş hissesi alan bir yatırımcının parası bugün 13.500 TL'nin üzerine çıktı.

Son hafta çekişmeli geçen şampiyonluk yarışında, 3 büyükler arasında Beşiktaş hisseleri borsada da yatırımcısına en çok kazandıran takım olarak dikkat çekti.

BJKAS

BEŞİKTAŞ HİSSELERİ ŞAMPİYONLUK SONRASI 9.70 SEVİYESİNDE AÇILDI

2020-2021 sezonunun başladığı 11 Eylül 2020 tarihinde Beşiktaş'ın hisseleri 3.59 lira seviyesinde yer alıyordu. Sezona kötü başlayan Beşiktaş, 13 Nisan tarihinde en yüksek kapanışını 13,51 lira ile yaptı. Ardından şampiyonluk yarışına katılan ve uzun süre dalgalı seyreden Beşiktaş hisseleri, yeni haftaya ise 9.70 lira seviyesinde başladı.

Sezon başında yani Eylül ayında, 5 bin liralık Beşiktaş hissesi alan bir yatırımcının parası şampiyonluk haftasında 13.509 TL'ye çıkmış oldu.

GSRAY

GALATASARAY HİSSELERİNDE SON DURUM

Süper Lig şampiyonluğunu averaj farkı ile kaybeden Galatasaray'ın hisseleri, sezonun başladığı tarihte 3.88 lira seviyelerindeydi.

Şampiyonluk haftasına 3 .54 TL seviyesinde giren GSRAY hisseleri, şampiyonun belli olmasının ardından yeni haftaya 3.28 lira seviyesinde başladı.

Sezon başında 5 bin liralık Galatasaray hissesi alan bir yatırımcının parası bugün itibarıyla 4.226 TL seviyesine inmiş oldu.

FENER

FENERBAHÇE HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Sezon başına 39.90 lira seviyelerinde başlayan FENER hisseleri, nisan ayının sonrasında düşüşe geçerek şampiyonluk haftasına 23.52 liradan başladı.

Şampiyonun belli olmasının ardından Fenerbahçe hisseleri, yeni haftaya ise 22.80 seviyesinde başladı.

Sezon başında 5 bin liralık Fenerbahçe hissesi alan bir yatırımcının parası bugün itibarıyla 2.857 TL seviyesine inmiş oldu.

Esnaftan yeni destek beklentisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacakEsnaftan yeni destek beklentisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kare sosyal medyayı salladı! Bu kare sosyal medyayı salladı!
CarrefourSA'dan tarıma destekCarrefourSA'dan tarıma destek
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Görüntüler ortaya çıktı! Kafa atan kişiye kurşun yağdırdı

Görüntüler ortaya çıktı! Kafa atan kişiye kurşun yağdırdı

Demirtaş: Yüzde 90'ının batacağını daha önce söylemiştim!

Demirtaş: Yüzde 90'ının batacağını daha önce söylemiştim!

TESK Genel Başkanı Palandöken esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istedi

TESK Genel Başkanı Palandöken esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istedi

Hepsi düşerken EOS yüzde 50 arttı!

Hepsi düşerken EOS yüzde 50 arttı!

Elon Musk'tan bitcoinleri satabileceğinin sinyali geldi!

Elon Musk'tan bitcoinleri satabileceğinin sinyali geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.