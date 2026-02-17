ŞİŞECAM (SISE) 18 Şubat Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ŞİŞECAM (SISE) hissesi 17 Şubat Salı 2026 tarihinde güne 49,90 TL’den başladı. Seans içinde 49,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 48,02 TL görüldü ve günü 48,02 TL’den kapattı.

ŞİŞECAM (SISE) hissesi için 17 Şubat Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-5,47 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 9,24 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 189,75 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 48,02 TL, 50,80 TL, 49,54 TL, 49,00 TL, 47,68 TL oldu. Bu dönemde fiyat 47,68 TL – 50,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ŞİŞECAM (SISE) hissesinin 17 Şubat Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 45,34 TL, 52 günlük ortalama 41,76 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 46,67 TL ve 45,33 TL destek, 49,67 TL ve 51,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.