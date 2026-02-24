ŞİŞECAM (SISE) 25 Şubat Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ŞİŞECAM (SISE) hissesi 24 Şubat Salı 2026 tarihinde güne 46,88 TL’den başladı. Seans içinde 47,12 TL seviyesine yükseldi, en düşük 46,02 TL görüldü ve günü 46,28 TL’den kapattı.

ŞİŞECAM (SISE) hissesi için 24 Şubat Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,53 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,26 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 70,10 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 46,28 TL, 47,00 TL, 46,00 TL, 44,80 TL, 46,34 TL oldu. Bu dönemde fiyat 44,80 TL – 47,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ŞİŞECAM (SISE) hissesinin 24 Şubat Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 46,84 TL, 52 günlük ortalama 42,32 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 44,33 TL ve 42,67 TL destek, 47,33 TL ve 48,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.