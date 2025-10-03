ŞİŞECAM (SISE) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

Şişecam (SISE) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı yatırımcılar için ipuçları sunmaktadır. Hisse, önceki gün 37,48 TL'den kapanmış ve aynı seviyeden açılış yapmıştır. Gün içinde en yüksek 37,48 TL, en düşük ise 35,62 TL seviyeleri görülmüştür. Şu an itibarıyla hisse 35,88 TL'den işlem görmektedir.

Son 5 günün kapanış fiyatları 35,88 TL, 37,48 TL, 37,32 TL, 37,54 TL ve 38,14 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, hissenin son dönemde 35,88 TL ile 38,14 TL arasında dalgalandığını göstermektedir.

Günlük bazda, önceki kapanış fiyatı 37,48 TL'den 35,88 TL'ye gerileyerek yaklaşık %4,26'lık bir düşüş yaşanmıştır. Bu durum, yatırımcıların kısa vadeli satış baskısı altında olduğunu gösteriyor. Hissenin aşağı yönlü bir eğilim sergilediği de işaret edilmektedir.

Destek ve direnç seviyeleri açısından, 35,00 TL seviyesi güçlü bir destek noktasıdır. 40,51 TL seviyesinin ise trend direnç noktası olarak belirlendiği görülmektedir. Bu seviyeler, hissenin kısa vadeli hareketlerinde belirleyici rol oynayabilir.

Hareketli ortalama göstergeleri incelendiğinde, 5, 10 ve 20 günlük ortalamaların al sinyali verdiği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, 50, 100 ve 200 günlük ortalamalar sat sinyali vermektedir. Bu durum, kısa vadeli alım eğilimiyle uzun vadeli satım eğiliminin çeliştiğini göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde, hissenin 35,00 TL seviyesini test etme olasılığı bulunmaktadır. Bu seviyenin kırılması durumunda, 33,00 TL seviyesine kadar gerileme yaşanabilir. Ayrıca 37,48 TL seviyesinin aşılması halinde, 40,51 TL seviyesine doğru bir yükseliş görülebilir.

Sonuç olarak, Şişecam hissesinin kısa vadeli görünümü satış baskısının devam ettiğini gösteriyor. Aşağı yönlü risklerin arttığı görülmektedir. Yatırımcıların destek ve direnç seviyelerini takip etmeleri önem arz etmektedir. Risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmeleri de faydalı olacaktır.