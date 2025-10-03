FİNANS

ŞİŞECAM (SISE) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

ŞİŞECAM (SISE) 03 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

ŞİŞECAM (SISE) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu
Ezgi Sivritepe

Şişecam (SISE) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı yatırımcılar için ipuçları sunmaktadır. Hisse, önceki gün 37,48 TL'den kapanmış ve aynı seviyeden açılış yapmıştır. Gün içinde en yüksek 37,48 TL, en düşük ise 35,62 TL seviyeleri görülmüştür. Şu an itibarıyla hisse 35,88 TL'den işlem görmektedir.

Son 5 günün kapanış fiyatları 35,88 TL, 37,48 TL, 37,32 TL, 37,54 TL ve 38,14 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, hissenin son dönemde 35,88 TL ile 38,14 TL arasında dalgalandığını göstermektedir.

Günlük bazda, önceki kapanış fiyatı 37,48 TL'den 35,88 TL'ye gerileyerek yaklaşık %4,26'lık bir düşüş yaşanmıştır. Bu durum, yatırımcıların kısa vadeli satış baskısı altında olduğunu gösteriyor. Hissenin aşağı yönlü bir eğilim sergilediği de işaret edilmektedir.

Destek ve direnç seviyeleri açısından, 35,00 TL seviyesi güçlü bir destek noktasıdır. 40,51 TL seviyesinin ise trend direnç noktası olarak belirlendiği görülmektedir. Bu seviyeler, hissenin kısa vadeli hareketlerinde belirleyici rol oynayabilir.

Hareketli ortalama göstergeleri incelendiğinde, 5, 10 ve 20 günlük ortalamaların al sinyali verdiği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, 50, 100 ve 200 günlük ortalamalar sat sinyali vermektedir. Bu durum, kısa vadeli alım eğilimiyle uzun vadeli satım eğiliminin çeliştiğini göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde, hissenin 35,00 TL seviyesini test etme olasılığı bulunmaktadır. Bu seviyenin kırılması durumunda, 33,00 TL seviyesine kadar gerileme yaşanabilir. Ayrıca 37,48 TL seviyesinin aşılması halinde, 40,51 TL seviyesine doğru bir yükseliş görülebilir.

Sonuç olarak, Şişecam hissesinin kısa vadeli görünümü satış baskısının devam ettiğini gösteriyor. Aşağı yönlü risklerin arttığı görülmektedir. Yatırımcıların destek ve direnç seviyelerini takip etmeleri önem arz etmektedir. Risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmeleri de faydalı olacaktır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

