2026 yaş çay alım bedeli açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı çay alım fiyatlarını açıkladı. Bakanlık açıklamasında "2025 yılında 25,44 TL olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 TL olarak belirlenmiştir." dedi.

Bakanlık açıklamasında şunları ifade etti:

"2025 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

ÇAYKUR 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir.

Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz."