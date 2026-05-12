2026 yaş çay alım bedeli açıklandı

Tarım Ve Orman Bakanlığı 2026 çay alım fiyatlarını açıkladı. 2025 yılı çay alım fiyatının 25,44 TL olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı fiyatının ise 35 TL olarak belirlendiğini aktardı.

Recep Demircan
Tarım ve Orman Bakanlığı çay alım fiyatlarını açıkladı. Bakanlık açıklamasında "2025 yılında 25,44 TL olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 TL olarak belirlenmiştir." dedi.

Bakanlık açıklamasında şunları ifade etti:

"2025 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

ÇAYKUR 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir.

2025 yılında 25,44 TL olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 TL olarak belirlenmiştir.

Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz."

