SOK MARKETLER TICARET (SOKM) 13 Mart Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

SOK MARKETLER TICARET (SOKM) hissesi 12 Mart Perşembe 2026 tarihinde güne 56,85 TL’den başladı. Seans içinde 58,10 TL seviyesine yükseldi, en düşük 55,90 TL görüldü ve günü 56,95 TL’den kapattı.

SOK MARKETLER TICARET (SOKM) hissesi için 12 Mart Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,26 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,29 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 5,07 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 56,95 TL, 57,10 TL, 58,60 TL, 59,15 TL, 59,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 56,95 TL – 59,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

SOK MARKETLER TICARET (SOKM) hissesinin 12 Mart Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 64,40 TL, 52 günlük ortalama 61,68 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 55,00 TL ve 54,00 TL destek, 58,00 TL ve 60,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.