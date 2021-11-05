SPK'den Elite Naturel Organik Gıda ve İşbir Sentetik'in halka arzına onay

SPK'nın dün akşam yayımlanan bültenine göre Elite Naturel Organik Gıda'nın halka arz bedelli sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

ELİT NATUREL GIDA'NIN HİSSE FİYATI 16.3 TL

Şirketin 50 milyon lira olan sermayesi 4 milyon lira artırılacak, mevcut ortaklar da 8 milyon lira nominal değerli hisseyi satışa sunacak.

Halka arzda toplam 12 milyon TL nominal değerli hisse, hisse başına 16.3 TL'den satılacak.

Tüm hisselerin satılması halinde halka arz büyüklüğü 195.6 milyon TL, şirketin halka açıklığı ise %22.2 olacak.

İŞBİR SENTETİK'İN HALKA ARZI ONAYLANDI

SPK'nın dün akşam yayımlanan bültenine göre halka arz bedelli sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Şirketin yaklaşık 126 milyon lira olan sermayesi 15.5 milyon lira artırılacak, mevcut ortaklar da 10.35 milyon lira nominal değerli hisseyi satışa sunacak. Ek talep gelmesi halinde 5.17 milyon lira nominal değerli hisse de ek satışa sunulabilecek.

Halka arzda ek satış dahil toplam 31.02 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başına 11.85 liradan satılacak.

Ek satış dahil tüm hisselerin satılması halinde halka arz büyüklüğü 367.6 milyon lira, şirketin halka açıklığı ise %21.9 olacak.

SPK'DEN TAHVİL İHRAÇ ONAYI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Fina Enerji Holding'in yurtdışında 150 milyon dolar tutarında tahvil ihraç etmesine izin verdi.

Karar SPK'nın dün akşam yayımlanan bülteninde yer aldı.

GİMAT MAĞAZACILIK'A ONAY

(SPK), halka açık ortaklık statüsünde bulunan ancak hisseleri borsada işlem görmeyen Gimat Mağazacılık'ın hisselerinin Borsa İstanbul alt pazarda işlem görmesi için hazırlanan izahnameyi onayladı.

(Reuters)



