T. HALK BANKASI (HALKB) 24 Nisan Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

T. HALK BANKASI (HALKB) hissesi 23 Nisan Perşembe 2026 tarihinde güne 41,02 TL’den başladı. Seans içinde 41,36 TL seviyesine yükseldi, en düşük 40,02 TL görüldü ve günü 40,36 TL’den kapattı.

T. HALK BANKASI (HALKB) hissesi için 23 Nisan Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,93 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,39 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 34,27 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 40,36 TL, 40,74 TL, 40,72 TL, 41,14 TL, 39,42 TL oldu. Bu dönemde fiyat 39,42 TL – 41,14 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

T. HALK BANKASI (HALKB) hissesinin 23 Nisan Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 38,25 TL, 52 günlük ortalama 42,50 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 39,00 TL ve 38,00 TL destek, 41,00 TL ve 42,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.