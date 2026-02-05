TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 06 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi 05 Şubat Perşembe 2026 tarihinde güne 354,00 TL’den başladı. Seans içinde 360,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 352,50 TL görüldü ve günü 353,25 TL’den kapattı.

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi için 05 Şubat Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,77 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,92 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,59 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 353,25 TL, 356,00 TL, 358,00 TL, 345,50 TL, 347,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 345,50 TL – 358,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesinin 05 Şubat Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 332,96 TL, 52 günlük ortalama 311,54 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 346,00 TL ve 339,00 TL destek, 359,00 TL ve 365,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.