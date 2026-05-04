TÜİK Nisan enflasyonunu açıkladı! Milyonlar bekliyordu

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan enflasyonunu duyurdu. Her ayın 3’ünde açıklanan enflasyon verileri takvim nedeniyle bugün açıklandı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik veri saat 10.00’da kamuoyuna duyuruldu.
28 Şubat’ta Orta Doğu’da başlayan savaşın sonucunda petrol ve enerji fiyatları rekor üzerine rekor kırmıştı. Art arda gelen zamların ise Nisan enflasyonuna etkisi merak ediliyor.
AA Finans'ın enflasyon beklenti anketi de geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu.
Mart ayında ise ekonomistlerin beklentileri yüzde 2,40 iken gerçekleşen enflasyon yüzde 1,94 olmuştu.
Son olarak ise TÜİK Nisan enflasyonunu açıkladı. Buna göre Nisan enflasyonu yüzde 4,18 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum