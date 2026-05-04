Spot piyasada elektrik fiyatları (4 Mayıs 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 33,74 artarak 871 milyon 986 bin 743 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 390 lira 6 kuruş, en düşük saat 12.00'de 230 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1421 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1702 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 133 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

