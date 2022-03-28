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Temettü ne zaman hesaba geçer?

25.03.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir şirketin dönem kârından nakit ya da hisse senedi şeklinde dağıttığı kâr payı, temettü olarak adlandırılır. Temettü dağıtımının, nakit ya da hisse senedi ile yapılmasının yanı sıra; bir kısmı nakit, bir kısmı hisse senedi ile de gerçekleştirilebilir. Faaliyet dönemi sona erdikten sonra, vergi ve diğer giderlerin karşılanmasının ardından kâr payı hesaplanır ve her ortağa ödenecek temettü belirlenir. Temettünün ortakların hesabına ne zaman geçeceği ise temettü tarihi ile ortaya çıkar.

Temettü ne zaman hesaba geçer?

İçindekiler

  • Temettü Nedir?
  • Temettü Ne Zaman Dağıtılır?
  • Temettü Nasıl Dağıtılır?

Kâr payı olarak da tanımlanan temettü, bir işletmenin elde ettiği dönemlik kârdan nakit ya da hisse senedi olarak ortaklarına pay dağıtmasıdır. Ortaklık payı olan temettü her ortağa sahip olduğu hisse senedi payı kadar dağıtılır. Temettü oranları belirlenirken şirketin yıllık bilançosu dikkate alındığı için yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilir. Şirketin paydaşlarına ne kadar temettü ödeyeceğini, şirketin yıllık net dönem kârı ortaya çıkarır. Peki, temettü ne zaman hesaba geçer?

Temettü Nedir?

Temettü bir şirketin bir yıllık faaliyeti neticesinde elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıttığı paydır. Temettü almaya hak kazanabilmek için şirkette hisse senedi sahibi olmak gerekir. Elde edilen bu hak sayesinde temettü gününde her ortak hakkına düşen payı alır. Bir ortak şirketin temettü dağıtacağı tarihten bir gün önce bile hisse senedi alsa, temettü almaya da hak kazanır.

Temettü Ne Zaman Dağıtılır?

Temettü tarihi genel kurul tarafından onaylandıktan sonra ortaklara duyurulur. Temettü iki şekilde dağıtılır. Nakit olarak ödenen temettüler, şirket ortaklarının hesabına nakit olarak aktarılır. Diğeri ise bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılan temettüdür.

Temettünün hangi oranlarda hangi pay sahiplerine aktarılacağı, temettüden 1 gün soran gerçekleşen takas işlemleri sonucunda netleşir. Pay sahipleri, temettü takas işlemi sonrasında yani temettü tarihinden 2 gün sonra temettü ödemelerini alır.

Temettü Nasıl Dağıtılır?

Şirket, faaliyet dönemi sonunda, vergi ve diğer giderleri yıllık net dönem kârından çıkarır. Kalan kısmını ise %20’den az olmamak kaydı ile şirket hissedarlarına dağıtır. Temettü dağıtım şekilleri içinde genellikle nakit olan temettü dağıtımı tercih edilir. Yalnızca hisse senedi olarak dağıtım yapılması da tercih edilen ikinci seçenektir.

Temettünün bir kısmı nakit, kalan kısmı ise hisse senedi olarak da dağıtılabilir.

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