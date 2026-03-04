FİNANS

Temettü yatırımcılarını ilgilendiriyor! 3 şirketten kritik karar

Borsa İstanbul'da işlem gören bazı şirketlerden temettü kararlarına ilişkin yeni açıklamalar geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre bazı şirketler temettü dağıtmama kararı alırken, bir şirket ise nakit temettü ödemesi yapacağını duyurdu.

Temettü yatırımcılarını ilgilendiriyor! 3 şirketten kritik karar
Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul'da işlem gören bazı şirketler temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamalara göre iki şirket temettü dağıtmama kararı alırken, bir şirket ise nakit temettü ödemesi yapacağını duyurdu.

CATES TEMETTÜ DAĞITMAYACAK

Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES), KAP'a yaptığı açıklamada 2026 yılı için temettü dağıtılmaması yönünde yönetim kurulu kararı alındığını bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada söz konusu kararın yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı ifade edildi.

AYDEM'DE DE TEMETTÜ YOK

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM) tarafından yapılan açıklamada ise 2025 faaliyet dönemine ilişkin dağıtılabilir net dönem kârı bulunmadığı belirtildi.

Bu nedenle yönetim kurulunun 3 Mart 2026 tarihli kararı doğrultusunda temettü dağıtılmamasına karar verildiği ve kararın Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı aktarıldı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
327.75
4.636.901.837,50
% 1.71
11:41
TUPRS
229.3
3.702.339.376,90
% -2.43
11:41
THYAO
285
3.560.023.575,00
% -0.7
11:41
ISCTR
14.81
3.159.741.784,76
% -0.13
11:41
AKBNK
77.75
3.047.212.379,55
% -1.46
11:41

AKSGY TEMETTÜ DAĞITACAK

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) ise temettü dağıtma kararı alan şirketler arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamada pay başına 0,4554865 TL brüt ve net nakit temettü dağıtılmasına karar verildiği duyuruldu.

Temettü ödemesinin 20 Nisan 2026 tarihinde yapılmasının planlandığı belirtilirken, açıklanan temettü veriminin son hisse fiyatına göre yaklaşık %5,81 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Şirket yönetim kurulunun temettü dağıtım teklifi de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Temettü borsa
