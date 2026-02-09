TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 10 Şubat Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi 09 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde güne 316,25 TL’den başladı. Seans içinde 320,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 312,00 TL görüldü ve günü 317,00 TL’den kapattı.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi için 09 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,96 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,66 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 5,25 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 317,00 TL, 314,00 TL, 323,50 TL, 325,00 TL, 325,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 314,00 TL – 325,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesinin 09 Şubat Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 304,08 TL, 52 günlük ortalama 271,13 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 312,33 TL ve 307,67 TL destek, 323,33 TL ve 329,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.